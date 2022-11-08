https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно - РИА Новости, 08.11.2022
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:17
2022-11-08T21:17
2022-11-08T21:27
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михаил васильев
владимир путин
религия
московский патриархат
ракетные войска стратегического назначения
украина
косово
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".Протоиерея награждали орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20221106/vasilev-1829541809.html
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россия, михаил васильев, владимир путин, московский патриархат, ракетные войска стратегического назначения, украина, косово, босния
Россия, Михаил Васильев, Владимир Путин, Религия, Московский Патриархат, Ракетные войска стратегического назначения, Украина, Косово, Босния
21:17 08.11.2022 (обновлено: 21:27 08.11.2022)
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России