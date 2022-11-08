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Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно - РИА Новости, 08.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221108/vasilev-1830085592.html
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно - РИА Новости, 08.11.2022
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно
Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T21:17
2022-11-08T21:27
россия
михаил васильев
владимир путин
религия
московский патриархат
ракетные войска стратегического назначения
украина
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".Протоиерея награждали орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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россия, михаил васильев, владимир путин, московский патриархат, ракетные войска стратегического назначения, украина, косово, босния
Россия, Михаил Васильев, Владимир Путин, Религия, Московский Патриархат, Ракетные войска стратегического назначения, Украина, Косово, Босния
21:17 08.11.2022 (обновлено: 21:27 08.11.2022)
 
Путин присвоил протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России посмертно

Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПротоиерей Михаил Васильев
Протоиерей Михаил Васильев - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Протоиерей Михаил Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему во время спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", — говорится в указе.

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.
Как священник он участвовал в командировках в горячие точки и миротворческих миссиях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он также занимался поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны, при его храме более 20 лет существует военно-патриотический и поисковый клуб "Илья Муромец".
Протоиерея награждали орденом Мужества, орденом преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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РелигияРоссияМихаил ВасильевВладимир ПутинМосковский ПатриархатРакетные войска стратегического назначенияУкраинаКосовоБосния
 
 
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