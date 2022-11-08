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Умер ветеран игры "Что? Где? Когда?"

Умер ветеран игры "Что? Где? Когда?" - РИА Новости, 08.11.2022

Умер ветеран игры "Что? Где? Когда?"

Умер один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клуба. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T04:05

2022-11-08T04:05

2022-11-08T10:44

общество

телевидение

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Умер один из первых знатоков телеигры "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клуба.Смерть наступила 4 ноября после тяжелой и продолжительной болезни.Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.Ершов считался одним из самых ярких участников. Он много лет приходил в клуб и общался с молодым поколением знатоков. Кроме того, Ершов тренировал команду в Обнинске.Датой рождения популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?" официально считается 4 сентября 1975 года, когда в эфир вышел ее первый выпуск.Суть игры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на вопросы — словесные головоломки, требующие логического мышления и зачастую знаний в области истории, литературы, математики и естественных наук, которые на программу присылают по почте (а в последние годы и по интернету) телезрители.Команда знатоков должна найти верный ответ в течение одной минуты. За каждый правильный ответ знатоки получают одно очко, в случае неверного ответа очко начисляется команде телезрителей. Игра ведется до шести очков.

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общество, телевидение, россия