https://ria.ru/20221108/usmanov-1829979481.html
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег - РИА Новости, 08.11.2022
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег
Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:09
2022-11-08T15:09
2022-11-08T15:09
в мире
алишер усманов
германия
люксембург (округ)
марк шагал
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", - заявил он в ответ на запрос РИА Новости.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
https://ria.ru/20220923/villa-1818822866.html
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в мире, алишер усманов, германия, люксембург (округ), марк шагал, евросоюз
В мире, Алишер Усманов, Германия, Люксембург (округ), Марк Шагал, Евросоюз
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег
Представитель Усманова назвал обвинения немецких властей в отмывании денег ложными
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.
Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.
Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.
Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", - заявил он в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ
изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала
, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС
российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге
29 апреля.