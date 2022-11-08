Рейтинг@Mail.ru
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/usmanov-1829979481.html
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег - РИА Новости, 08.11.2022
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег
Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:09
2022-11-08T15:09
в мире
алишер усманов
германия
люксембург (округ)
марк шагал
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/71/1498547174_0:225:2698:1742_1920x0_80_0_0_e9470d668e91308bad5bf345446988fa.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", - заявил он в ответ на запрос РИА Новости.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
https://ria.ru/20220923/villa-1818822866.html
https://ria.ru/20221101/milliarder-1828337077.html
германия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/71/1498547174_0:0:2698:2024_1920x0_80_0_0_7d4a009c9212b55044f27072456f6719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алишер усманов, германия, люксембург (округ), марк шагал, евросоюз
В мире, Алишер Усманов, Германия, Люксембург (округ), Марк Шагал, Евросоюз
15:09 08.11.2022
 
Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег

Представитель Усманова назвал обвинения немецких властей в отмывании денег ложными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Алишер Усманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.
Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.
Императорское пасхальное яйцо на подставке с заводным ключом - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 01:17
СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку"
Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.
Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", - заявил он в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:01
Российские миллиардеры с начала года потеряли 83,4 миллиарда долларов
 
В миреАлишер УсмановГерманияЛюксембург (округ)Марк ШагалЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала