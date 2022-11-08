https://ria.ru/20221108/usmanov-1829979481.html

Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег

Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег - РИА Новости, 08.11.2022

Представитель Усманова отверг обвинения немецких властей в отмывании денег

Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:09

2022-11-08T15:09

2022-11-08T15:09

в мире

алишер усманов

германия

люксембург (округ)

марк шагал

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149854/71/1498547174_0:225:2698:1742_1920x0_80_0_0_e9470d668e91308bad5bf345446988fa.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны властей Германии в адрес предпринимателя Алишера Усманова являются необоснованными и ложными, он является добросовестным налогоплательщиком в России, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.Немецкий журнал Spiegel во вторник со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению Усманова в отмывании денег. Банк UBS в свою очередь подтвердил РИА Новости проведение обысков в своих филиалах в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, а также заявил, что сотрудничает по этому вопросу с властями.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Представитель Усманова категорически отверг обвинения. "Они являются необоснованными, ложными и клеветническими. Усманов – законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. По словам представителя, он также является одним из самых щедрых филантропов в мире", - заявил он в ответ на запрос РИА Новости.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к яхте и изъятым картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

https://ria.ru/20220923/villa-1818822866.html

https://ria.ru/20221101/milliarder-1828337077.html

германия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алишер усманов, германия, люксембург (округ), марк шагал, евросоюз