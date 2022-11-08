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В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова - РИА Новости, 08.11.2022
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В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова - РИА Новости, 08.11.2022
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:39
2022-11-08T14:39
в мире
алишер усманов
марк шагал
франкфурт-на-майне
мюнхен
германия
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Уточняется, что обыски проходят по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. По данным ведомства, целью рейда является сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом в отношении сотрудников банка никаких обвинений нет.По информации издания, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
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в мире, алишер усманов, марк шагал, франкфурт-на-майне, мюнхен, германия, евросоюз, ubs
В мире, Алишер Усманов, Марк Шагал, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Германия, Евросоюз, UBS
14:39 08.11.2022
 
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова

В Германии проводят обыски в банках, пытаясь найти доказательства против Усманова

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что обыски проходят по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. По данным ведомства, целью рейда является сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом в отношении сотрудников банка никаких обвинений нет.
Сотрудник полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 11:38
В Германии с яхты "сестры Усманова" изъяли 30 картин, сообщают СМИ
По информации издания, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.
Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
Императорское пасхальное яйцо на подставке с заводным ключом - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 01:17
СМИ: на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ нашли "любопытную находку"
 
В миреАлишер УсмановМарк ШагалФранкфурт-на-МайнеМюнхенГерманияЕвросоюзUBS
 
 
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