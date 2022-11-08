https://ria.ru/20221108/usmanov-1829964075.html

В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова

В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова - РИА Новости, 08.11.2022

В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:39

2022-11-08T14:39

2022-11-08T14:39

в мире

алишер усманов

марк шагал

франкфурт-на-майне

мюнхен

германия

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ubs

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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Уточняется, что обыски проходят по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. По данным ведомства, целью рейда является сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом в отношении сотрудников банка никаких обвинений нет.По информации издания, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.

https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html

https://ria.ru/20220923/villa-1818822866.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алишер усманов, марк шагал, франкфурт-на-майне, мюнхен, германия, евросоюз, ubs