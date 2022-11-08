https://ria.ru/20221108/ukraina-1830075850.html

В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества

В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества - РИА Новости, 08.11.2022

В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества

Вашингтон может урезать военную и финансовую помощь Киеву под давлением уставшей от боевых действий общественности, пишет эксперт в сфере обороны и безопасности РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:10

2022-11-08T20:10

2022-11-08T20:32

политика

владимир зеленский

джо байден

украина

сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон может урезать военную и финансовую помощь Киеву под давлением уставшей от боевых действий общественности, пишет эксперт в сфере обороны и безопасности Джек Бакби в статье для 19Fortyfive.По его словам, жители Соединенных Штатов не всегда будут безусловно и единогласно поддерживать Киев. Финансовые вливания на миллиарды долларов и поставки оружия для ВСУ на фоне ухудшающейся экономической ситуации в США становятся все менее популярной затеей, которую демократы больше не смогут продать своим избирателям, отметил Бакби."Американцы в массе своей не считают внешнюю политику самой насущной проблемой, и лишь шесть процентов опрошенных организацией YouGov назвали национальную безопасность наиболее важным вопросом", — подытожил колумнист.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит киевские власти показать открытость к диалогу с Москвой. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Однако ранее он подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с российскими властями.Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Москва много раз говорила, что готова к диалогу, но режим Зеленского решил его не продолжать.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html

https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины