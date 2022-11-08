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В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества - РИА Новости, 08.11.2022
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В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества
В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества - РИА Новости, 08.11.2022
В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества
Вашингтон может урезать военную и финансовую помощь Киеву под давлением уставшей от боевых действий общественности, пишет эксперт в сфере обороны и безопасности РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:10
2022-11-08T20:32
политика
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон может урезать военную и финансовую помощь Киеву под давлением уставшей от боевых действий общественности, пишет эксперт в сфере обороны и безопасности Джек Бакби в статье для 19Fortyfive.По его словам, жители Соединенных Штатов не всегда будут безусловно и единогласно поддерживать Киев. Финансовые вливания на миллиарды долларов и поставки оружия для ВСУ на фоне ухудшающейся экономической ситуации в США становятся все менее популярной затеей, которую демократы больше не смогут продать своим избирателям, отметил Бакби."Американцы в массе своей не считают внешнюю политику самой насущной проблемой, и лишь шесть процентов опрошенных организацией YouGov назвали национальную безопасность наиболее важным вопросом", — подытожил колумнист.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит киевские власти показать открытость к диалогу с Москвой. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Однако ранее он подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с российскими властями.Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Москва много раз говорила, что готова к диалогу, но режим Зеленского решил его не продолжать.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html
https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html
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политика, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Вооруженные силы Украины
20:10 08.11.2022 (обновлено: 20:32 08.11.2022)
 
В США заявили, что власти сократят помощь ВСУ под давлением общества

Военный эксперт Бакби: США готовятся к сокращению помощи Киеву под давлением общества

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон может урезать военную и финансовую помощь Киеву под давлением уставшей от боевых действий общественности, пишет эксперт в сфере обороны и безопасности Джек Бакби в статье для 19Fortyfive.
"Похоже, что правительство США готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы <…> финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров", — считает обозреватель.
По его словам, жители Соединенных Штатов не всегда будут безусловно и единогласно поддерживать Киев. Финансовые вливания на миллиарды долларов и поставки оружия для ВСУ на фоне ухудшающейся экономической ситуации в США становятся все менее популярной затеей, которую демократы больше не смогут продать своим избирателям, отметил Бакби.
"Американцы в массе своей не считают внешнюю политику самой насущной проблемой, и лишь шесть процентов опрошенных организацией YouGov назвали национальную безопасность наиболее важным вопросом", — подытожил колумнист.
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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит киевские власти показать открытость к диалогу с Москвой. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". Однако ранее он подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с российскими властями.
Как отметил в конце октября президент Владимир Путин, Москва много раз говорила, что готова к диалогу, но режим Зеленского решил его не продолжать.
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