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Премьер Украины не исключил эвакуацию жителей городов - РИА Новости, 08.11.2022
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Премьер Украины не исключил эвакуацию жителей городов
Премьер Украины не исключил эвакуацию жителей городов - РИА Новости, 08.11.2022
Премьер Украины не исключил эвакуацию жителей городов
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:31
2022-11-08T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.Ранее директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причин говорить об эвакуации жителей Киева на данный момент нет, ситуация контролируемая. По его словам, в каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций."Самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях... Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правильный. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств - эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, сейчас озвучивать эвакуацию из Киева или любого другого неприфронтового города нет необходимости, "ситуация далека от этого". При этом он добавил, что украинские власти "не могут исключить дальнейшие удары по системам водо- и теплообеспечения". "Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828107455.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:31 08.11.2022
 
Премьер Украины не исключил эвакуацию жителей городов

Премьер Украины Шмыгаль: эвакуация жителей городов будет последней и экстренной мерой

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
Ранее директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причин говорить об эвакуации жителей Киева на данный момент нет, ситуация контролируемая. По его словам, в каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций.
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"Самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях... Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правильный. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств - эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, сейчас озвучивать эвакуацию из Киева или любого другого неприфронтового города нет необходимости, "ситуация далека от этого". При этом он добавил, что украинские власти "не могут исключить дальнейшие удары по системам водо- и теплообеспечения".
"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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