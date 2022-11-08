На Украине пожаловались на болезненные удары армии российских дронов
Украинский дипломат Пристайко: рой российских дронов наносит чувствительные удары по Киеву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские дроны наносят чувствительные удары по инфраструктуре Киева, ВСУ крайне непросто справиться с этим видом вооружений, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Его цитирует The Telegraph.
"Они недорогие. Они наступают роем. С ними очень трудно иметь дело. <…> Это самая большая проблема", — посетовал дипломат.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Они нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
Удары также наносятся с помощью дронов. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" — "Изделие-51" и "Изделие-52".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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