https://ria.ru/20221108/ukraina-1830043150.html

На Украине пожаловались на болезненные удары армии российских дронов

На Украине пожаловались на болезненные удары армии российских дронов - РИА Новости, 08.11.2022

На Украине пожаловались на болезненные удары армии российских дронов

Российские дроны наносят чувствительные удары по инфраструктуре Киева, ВСУ крайне непросто справиться с этим видом вооружений, заявил украинский посол в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:14

2022-11-08T18:14

2022-11-08T18:14

политика

украина

вооруженные силы украины

великобритания

россия

вадим пристайко

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские дроны наносят чувствительные удары по инфраструктуре Киева, ВСУ крайне непросто справиться с этим видом вооружений, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Его цитирует The Telegraph.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Они нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.Удары также наносятся с помощью дронов. Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" — "Изделие-51" и "Изделие-52".Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

политика, украина, вооруженные силы украины, великобритания, россия, вадим пристайко