https://ria.ru/20221108/ukraina-1830025396.html
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов - РИА Новости, 08.11.2022
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:27
2022-11-08T17:27
2022-11-08T17:27
специальная военная операция на украине
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игорь краснов
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генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной отрасли, и "возвели нацизм в основу государственной идеологии".В ходе встречи с председателем Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджей Краснов обратил внимание на вопросы сотрудничества двух стран в сфере борьбы с информационной преступностью, коррупцией, экологическими правонарушениями, домашним насилием, вовлечением в преступную деятельность молодежи, экстремизмом и терроризмом."Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли", - сказал российский генпрокурор.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, игорь краснов, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Краснов, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов
Генпрокурор Краснов: украинские власти возвели нацизм в основу государственной идеологии
АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной отрасли, и "возвели нацизм в основу государственной идеологии".
В ходе встречи с председателем Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджей Краснов обратил внимание на вопросы сотрудничества двух стран в сфере борьбы с информационной преступностью, коррупцией, экологическими правонарушениями, домашним насилием, вовлечением в преступную деятельность молодежи, экстремизмом и терроризмом.
"Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли", - сказал российский генпрокурор.