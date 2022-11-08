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Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830025396.html
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов - РИА Новости, 08.11.2022
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:27
2022-11-08T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
игорь краснов
украина
россия
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной отрасли, и "возвели нацизм в основу государственной идеологии".В ходе встречи с председателем Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджей Краснов обратил внимание на вопросы сотрудничества двух стран в сфере борьбы с информационной преступностью, коррупцией, экологическими правонарушениями, домашним насилием, вовлечением в преступную деятельность молодежи, экстремизмом и терроризмом."Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли", - сказал российский генпрокурор.
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в мире, игорь краснов, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Краснов, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:27 08.11.2022
 
Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: украинские власти возвели нацизм в основу государственной идеологии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной отрасли, и "возвели нацизм в основу государственной идеологии".
В ходе встречи с председателем Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджей Краснов обратил внимание на вопросы сотрудничества двух стран в сфере борьбы с информационной преступностью, коррупцией, экологическими правонарушениями, домашним насилием, вовлечением в преступную деятельность молодежи, экстремизмом и терроризмом.
"Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли", - сказал российский генпрокурор.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КрасновУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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