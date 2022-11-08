https://ria.ru/20221108/ukraina-1830025396.html

Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов

Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов - РИА Новости, 08.11.2022

Украина возвела нацизм в основу государственной идеологии, заявил Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:27

2022-11-08T17:27

2022-11-08T17:27

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти Украины открыто поддерживают террористические акты, том числе в отношении мирного населения и объектов атомной отрасли, и "возвели нацизм в основу государственной идеологии".В ходе встречи с председателем Верховного апелляционного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджей Краснов обратил внимание на вопросы сотрудничества двух стран в сфере борьбы с информационной преступностью, коррупцией, экологическими правонарушениями, домашним насилием, вовлечением в преступную деятельность молодежи, экстремизмом и терроризмом."Последнее особенно актуально, учитывая события на Украине, где власти фактически возвели нацизм в основу государственной идеологии, а на уровне руководства страны открыто поддерживаются акты терроризма, в том числе в отношении мирного населения и особо опасных объектов атомной отрасли", - сказал российский генпрокурор.

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Кирилл Волков

в мире, игорь краснов, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр