https://ria.ru/20221108/ukraina-1829996954.html
На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники
На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники - РИА Новости, 08.11.2022
На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники
Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:58
2022-11-08T15:58
2022-11-08T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что командование ВСУ выставило первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наемников на этих направлениях мобилизованных украинцев.Польские боевики воюют в рядах ВСУ и на других направлениях. Минобороны России сообщало, что противостоящих союзным силам иностранных наемников больше всего именно из этой страны.Как рассказывал РИА Новости российский военный, на одном из направлений в украинском наступлении в Харьковской области наряду с мужчинами участвовали даже польские женщины-наемницы. А в начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена заявил агентству, что в регионе уничтожили пытавшихся прорваться боевиков из этой восточноевропейской страны.При этом российские военные эффективно противостоят иностранным наемникам. Так, на прошлой неделе в Минобороны сообщили, что союзные силы разбили в ЛНР две роты западных боевиков, пытавшихся атаковать российские позиции. В этом бою ВСУ потеряли убитыми более 130 наемников и украинских военнослужащих.Город Пологи находится в освобожденной части Запорожской области, Гуляйполе и Орехов остаются под контролем Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:58 08.11.2022 (обновлено: 18:47 08.11.2022)
На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники
Рогов: на стороне Киева под Запорожьем воюют боевики "Кракена" и польские наемники
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"По-прежнему самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполя плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что тут сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение "Кракен" — это нацисты, которые сюда привезены с Харьковского направления", — сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что командование ВСУ выставило первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наемников на этих направлениях мобилизованных украинцев.
Польские боевики воюют в рядах ВСУ и на других направлениях. Минобороны России сообщало, что противостоящих союзным силам иностранных наемников больше всего именно из этой страны.
Как рассказывал РИА Новости российский военный, на одном из направлений в украинском наступлении в Харьковской области наряду с мужчинами участвовали даже польские женщины-наемницы. А в начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена заявил агентству, что в регионе уничтожили пытавшихся прорваться боевиков из этой восточноевропейской страны.
При этом российские военные эффективно противостоят иностранным наемникам. Так, на прошлой неделе в Минобороны сообщили, что союзные силы разбили в ЛНР две роты западных боевиков, пытавшихся атаковать российские позиции. В этом бою ВСУ потеряли убитыми более 130 наемников и украинских военнослужащих.
Город Пологи находится в освобожденной части Запорожской области
, Гуляйполе и Орехов остаются под контролем Киева
.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.