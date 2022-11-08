https://ria.ru/20221108/ukraina-1829996954.html

На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники

На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники - РИА Новости, 08.11.2022

На Запорожском направлении на стороне Киева воюют польские наемники

Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:58

2022-11-08T15:58

2022-11-08T18:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что командование ВСУ выставило первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наемников на этих направлениях мобилизованных украинцев.Польские боевики воюют в рядах ВСУ и на других направлениях. Минобороны России сообщало, что противостоящих союзным силам иностранных наемников больше всего именно из этой страны.Как рассказывал РИА Новости российский военный, на одном из направлений в украинском наступлении в Харьковской области наряду с мужчинами участвовали даже польские женщины-наемницы. А в начале ноября замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена заявил агентству, что в регионе уничтожили пытавшихся прорваться боевиков из этой восточноевропейской страны.При этом российские военные эффективно противостоят иностранным наемникам. Так, на прошлой неделе в Минобороны сообщили, что союзные силы разбили в ЛНР две роты западных боевиков, пытавшихся атаковать российские позиции. В этом бою ВСУ потеряли убитыми более 130 наемников и украинских военнослужащих.Город Пологи находится в освобожденной части Запорожской области, Гуляйполе и Орехов остаются под контролем Киева.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221107/naemnik-1829818123.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826903027.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр