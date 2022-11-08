https://ria.ru/20221108/ukraina-1829986827.html
В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в центре Украины: в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, следует из данных онлайн карты минцифры... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:32
2022-11-08T15:32
2022-11-08T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
кировоградская область
черкасская область
полтавская область
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре Украины: в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, следует из данных онлайн карты минцифры Украины.По данным сервиса, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях в 15.23 мск. Главы областных администраций на местах предупредили жителей о тревоге в своих Telegram-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, черкасская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, Черкасская область, Полтавская область
15:32 08.11.2022 (обновлено: 15:42 08.11.2022)
В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкассах, Кировограде, Полтаве, Днепропетровске и их областях звучит воздушная тревога