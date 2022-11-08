https://ria.ru/20221108/ukraina-1829986827.html

В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022

В четырех центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в центре Украины: в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, следует из данных онлайн карты минцифры... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:32

2022-11-08T15:32

2022-11-08T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кировоградская область

черкасская область

полтавская область

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центре Украины: в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, следует из данных онлайн карты минцифры Украины.По данным сервиса, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях в 15.23 мск. Главы областных администраций на местах предупредили жителей о тревоге в своих Telegram-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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днепропетровская область

кировоградская область

черкасская область

полтавская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, черкасская область, полтавская область