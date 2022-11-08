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В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней - РИА Новости, 08.11.2022
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней
Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:25
2022-11-08T14:25
2022-11-08T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Ранее на сайте Рады были зарегистрированы законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения на Украине. Их инициатор – Владимир Зеленский."На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
https://ria.ru/20221108/ssha-1829921376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
14:25 08.11.2022 (обновлено: 14:33 08.11.2022)
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней
Депутат Рады Железняк: военное положение на Украине могут продлить еще на 90 дней