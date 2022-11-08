https://ria.ru/20221108/ukraina-1829957457.html

В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней

В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней - РИА Новости, 08.11.2022

В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней

Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:25

2022-11-08T14:25

2022-11-08T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Ранее на сайте Рады были зарегистрированы законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения на Украине. Их инициатор – Владимир Зеленский."На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.

https://ria.ru/20221108/ssha-1829921376.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина