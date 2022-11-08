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В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829957457.html
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней - РИА Новости, 08.11.2022
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней
Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:25
2022-11-08T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Ранее на сайте Рады были зарегистрированы законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения на Украине. Их инициатор – Владимир Зеленский."На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
14:25 08.11.2022 (обновлено: 14:33 08.11.2022)
 
В Раде допустили продление военного положения на Украине еще на 90 дней

Депутат Рады Железняк: военное положение на Украине могут продлить еще на 90 дней

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее на сайте Рады были зарегистрированы законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения на Украине. Их инициатор – Владимир Зеленский.
"На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 12:34
Американский политолог объяснил, как США манипулируют Украиной
 
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