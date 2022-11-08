https://ria.ru/20221108/ukraina-1829955966.html
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение - РИА Новости, 08.11.2022
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:22
2022-11-08T14:22
2022-11-08T14:31
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.Законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации внесены на сайт Рады во вторник. Их инициатор – Зеленский. Тексты к документам пока отсутствуют.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
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14:22 08.11.2022 (обновлено: 14:31 08.11.2022)
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине