https://ria.ru/20221108/ukraina-1829955966.html

Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение - РИА Новости, 08.11.2022

Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:22

2022-11-08T14:22

2022-11-08T14:31

специальная военная операция на украине

украина

верховная рада украины

в мире

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.Законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации внесены на сайт Рады во вторник. Их инициатор – Зеленский. Тексты к документам пока отсутствуют.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр