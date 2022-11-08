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Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829955966.html
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение - РИА Новости, 08.11.2022
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:22
2022-11-08T14:31
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
в мире
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.Законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации внесены на сайт Рады во вторник. Их инициатор – Зеленский. Тексты к документам пока отсутствуют.Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html
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украина, верховная рада украины, в мире, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:22 08.11.2022 (обновлено: 14:31 08.11.2022)
 
Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию и военное положение

Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.
Законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации внесены на сайт Рады во вторник. Их инициатор – Зеленский. Тексты к документам пока отсутствуют.
Верховная рада Украины 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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