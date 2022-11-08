https://ria.ru/20221108/ukraina-1829912018.html

В Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса, заявил экс-депутат Рады

В Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 08.11.2022

В Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса, заявил экс-депутат Рады

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, по его информации, в офисе Владимира Зеленского прорабатывают переговорную позицию, в частности,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:09

2022-11-08T12:09

2022-11-08T12:12

донбасс

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что, по его информации, в офисе Владимира Зеленского прорабатывают переговорную позицию, в частности, рассматривают вариант отказа от Донбасса, потери выхода к Чёрному и Азовскому морям, а также нейтральный статус Украины."По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юго-востока Украины в пользу Москвы, потери выхода к Чёрному и Азовскому морям, нейтральный статус Украины, частичное признание (не отрицание) новых субъектов РФ. Если Зеленскому сохранят власть и будет полное прекращение боевых действий", - написал Кива в своем Telegram-канале. При этом он уверен, что в Киеве смогут преподнести такое решение как "очередную победу".Зеленский 4 октября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин президент. Однако во вторник, после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, Зеленский выложил в своем Telegram-канале обращение, в котором назвал условия Украины для начала диалога.Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между Украиной и Россией может возобновиться диалог. Газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Согласно источникам издания, целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что РФ остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829876770.html

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829858132.html

донбасс

азовское море

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, азовское море, киев, украина, в мире