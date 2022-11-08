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В Киеве считают, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829870676.html
В Киеве считают, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели
В Киеве считают, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели - РИА Новости, 08.11.2022
В Киеве считают, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели
Ситуация с электроэнергией на Украине улучшится до конца этой недели, наблюдается положительная динамика сокращения продолжительности плановых отключений... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:26
2022-11-08T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
андрей герус
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроэнергией на Украине улучшится до конца этой недели, наблюдается положительная динамика сокращения продолжительности плановых отключений благодаря резервным схемам питания, сообщил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус."На Украине ситуация с электроэнергией значительно улучшится до конца текущей недели, 13 ноября, или же в начале следующей недели. При этом уже сейчас продолжительность отключений во многих случаях снизилась и не превышает 12 часов", - приводит слова Геруса издание "Обозреватель". Он отметил, что длительные отключения происходили сразу после обстрела, когда специалисты не могли быстро подключить резервную схему питания. Он заверил, что сейчас ситуация улучшилась и нужно "немного потерпеть, немного сэкономить".В свою очередь глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, как передает издание, сообщил, что на этой неделе может стабилизироваться ситуация с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны. Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221106/kiev-1829489673.html
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в мире, андрей герус, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Герус, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:26 08.11.2022
 
В Киеве считают, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели

Депутат Рады Герус заявил, что ситуация с электроэнергией улучшится к концу недели

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация с электроэнергией на Украине улучшится до конца этой недели, наблюдается положительная динамика сокращения продолжительности плановых отключений благодаря резервным схемам питания, сообщил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.
"На Украине ситуация с электроэнергией значительно улучшится до конца текущей недели, 13 ноября, или же в начале следующей недели. При этом уже сейчас продолжительность отключений во многих случаях снизилась и не превышает 12 часов", - приводит слова Геруса издание "Обозреватель". Он отметил, что длительные отключения происходили сразу после обстрела, когда специалисты не могли быстро подключить резервную схему питания. Он заверил, что сейчас ситуация улучшилась и нужно "немного потерпеть, немного сэкономить".
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В свою очередь глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, как передает издание, сообщил, что на этой неделе может стабилизироваться ситуация с энергоснабжением в центральном и северном регионах страны.
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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