Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы
Захарова заявила, что на Украине воцарился Швондер, управляющий шариковыми
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути диктатуры, страной правят Швондер и шариковы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, появившийся в Одессе в 1900 году, сносили 1 мая 1920 года на городском субботнике. Тогда советское правительство приняло декрет, предписывающий убирать с площадей и улиц "памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг". Монумент восстановили в 2007 году. Тогда один из инициаторов, депутат одесского горсовета Руслан Тарпан признавался, что хотел вернуть городу европейский облик. "Для меня делом чести стало восстановить его в том виде, в котором он был в начале XX века, когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе", - напомнила Захарова слова Тарпана.
"Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. "Сейчас" - это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ - приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация". И вновь страдает памятник Екатерине Великой. Как и большевики-коммунисты в 1920 году, "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы", - напомнила Захарова.
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