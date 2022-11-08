https://ria.ru/20221108/ukraina-1829863078.html

Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы

Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы - РИА Новости, 08.11.2022

Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы

Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:56

2022-11-08T09:56

2022-11-08T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

украина

россия

одесса

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути диктатуры, страной правят Швондер и шариковы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, появившийся в Одессе в 1900 году, сносили 1 мая 1920 года на городском субботнике. Тогда советское правительство приняло декрет, предписывающий убирать с площадей и улиц "памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг". Монумент восстановили в 2007 году. Тогда один из инициаторов, депутат одесского горсовета Руслан Тарпан признавался, что хотел вернуть городу европейский облик. "Для меня делом чести стало восстановить его в том виде, в котором он был в начале XX века, когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе", - напомнила Захарова слова Тарпана."Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. "Сейчас" - это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ - приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация". И вновь страдает памятник Екатерине Великой. Как и большевики-коммунисты в 1920 году, "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы", - напомнила Захарова.

https://ria.ru/20221106/pamyatnik-1829490470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, украина, россия, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр