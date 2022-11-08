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Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829863078.html
Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы
Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы - РИА Новости, 08.11.2022
Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы
Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:56
2022-11-08T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
украина
россия
одесса
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути диктатуры, страной правят Швондер и шариковы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, появившийся в Одессе в 1900 году, сносили 1 мая 1920 года на городском субботнике. Тогда советское правительство приняло декрет, предписывающий убирать с площадей и улиц "памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг". Монумент восстановили в 2007 году. Тогда один из инициаторов, депутат одесского горсовета Руслан Тарпан признавался, что хотел вернуть городу европейский облик. "Для меня делом чести стало восстановить его в том виде, в котором он был в начале XX века, когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе", - напомнила Захарова слова Тарпана."Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. "Сейчас" - это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ - приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация". И вновь страдает памятник Екатерине Великой. Как и большевики-коммунисты в 1920 году, "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы", - напомнила Захарова.
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в мире, мария захарова, украина, россия, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Украина, Россия, Одесса, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
09:56 08.11.2022
 
Захарова заявила, что на Украине правят Швондер и шариковы

Захарова заявила, что на Украине воцарился Швондер, управляющий шариковыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Украины, готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, уверенно продвигаются на пути диктатуры, страной правят Швондер и шариковы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Верной дорогой идут товарищи. Дорогой диктатуры. Только не пролетариата, а либерализма. Закрыв щитами царицу, чтобы не видела она позора Одессы, в стране воцарился Швондер, управляющий шариковыми", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что впервые памятник Екатерине Великой, появившийся в Одессе в 1900 году, сносили 1 мая 1920 года на городском субботнике. Тогда советское правительство приняло декрет, предписывающий убирать с площадей и улиц "памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг". Монумент восстановили в 2007 году. Тогда один из инициаторов, депутат одесского горсовета Руслан Тарпан признавался, что хотел вернуть городу европейский облик. "Для меня делом чести стало восстановить его в том виде, в котором он был в начале XX века, когда в 1901 году на Всемирной выставке в Париже эта площадь была признана лучшей в Европе", - напомнила Захарова слова Тарпана.
"Сейчас же власти на Украине делают так, чтобы ничего европейского в Одессе не осталось. "Сейчас" - это уже давно. Ровно через 98 лет после ленинского декрета – в апреле 2016 года Минкульт Украины издает аналогичный большевистскому документ - приказ "О не занесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины" от 4 апреля № 200, фактически лишающий памятники охраняемого статуса. По ленинским заветам идет на Украине "декоммунизация". И вновь страдает памятник Екатерине Великой. Как и большевики-коммунисты в 1920 году, "либерально ориентированный" киевский режим взялся за монумент, возведенный в честь основательницы Одессы", - напомнила Захарова.
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, огражденный забором
6 ноября, 16:14
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваУкраинаРоссияОдессаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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