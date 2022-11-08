https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

"Верят все меньше". На чем держится режим Зеленского

"Верят все меньше". На чем держится режим Зеленского - РИА Новости, 08.11.2022

"Верят все меньше". На чем держится режим Зеленского

Украинцы устали от навязчивой пропаганды — об этом, в частности, говорят падающие рейтинги подконтрольных государству телеканалов. Те, которые нон-стоп крутят в РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:00

2022-11-08T08:13

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Украинцы устали от навязчивой пропаганды — об этом, в частности, говорят падающие рейтинги подконтрольных государству телеканалов. Те, которые нон-стоп крутят в эфире так называемые "Единые новости", уже растеряли до половины аудитории. Зато выяснилось, что правящая элита обогащается за счет монополизации СМИ. Что происходит с украинским медиапространством — в материале РИА Новости.Навязанный контентВ конце октября на Украине разгорелся скандал вокруг парламентского телеканала "Рада", участвующего в телемарафоне "Единые новости". По данным местных СМИ, представители Офиса президента (ОП) используют государственный медиаресурс для личного пиара. Контент готовит компания "Кинокит", связанная с замглавы ОП Кириллом Тимошенко. С начала 2022-го она заработала свыше 140 миллионов гривен (больше 3,7 миллиона долларов), выяснила группа украинских журналистов-расследователей Bihus. Info.Как отмечают журналисты, Тимошенко, глава ОП Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк постоянно появляются в эфирах "Единых новостей". По телевизору крутят их выступления, сообщения в социальных сетях, вырезки из интервью и прочие материалы.Помимо "Рады", в марафоне участвует четыре телеканала — "UA: Перший", "1+1", ICTV и "Интер". Раньше вместе с ними была "Украина" Рината Ахметова, но он закрыл медиабизнес во исполнение закона о борьбе с олигархами. Впрочем, до этого признавался, что СМИ было убыточным.Телеканалы "Пятый", "Прямой" и "Эспрессо", принадлежащие экс-президенту Петру Порошенко, не транслируют "Единые новости" — хотя и обязаны по решению СНБО. В качестве наказания эти СМИ отключили от цифрового эфира, поэтому теперь они представлены лишь на кабельном и спутниковом ТВ, а также на YouTube.Комментируя это решение, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул: речь якобы идет не о цензуре, а о "безопасности". Сторонники Порошенко, отвечая на критику, говорят, что вещателям предложили транслировать общий марафон, не приобщаясь к его производству. Но те не захотели показывать чужой контент.Участники телемарафона по очереди забивают эфирную сетку "Едиными новостями". По вечерам выпускают итоговые передачи, а ночью, как правило, крутят повторы. В остальное время идут новости, между которыми журналисты опрашивают экспертов и представителей власти. Наиболее активен "1+1". Он производит больше всего контента, в том числе с привлечением "разговорных" студий, где ведущие общаются с приглашенными гостями. Другие каналы делают упор на видеосвязь."Рада" — единственный телеканал, у которого есть доступ к кулуарам парламента. Таким образом, в эфире превалируют выступления депутатов от президентской партии "Слуга народа". Альтернативные мнения можно услышать на парламентских заседаниях, но транслировать их полностью заксобрание запретило.Несвобода словаЕсли команда Владимира Зеленского удовлетворена монополией на телевидении, то европейские коллеги восторгов не разделяют. Они, как и украинская оппозиция, раскритиковали саму идею телемарафона — за ущемление свободы слова.К примеру, посол Германии на Украине Анка Фельдгузен сказала, что представители западных стран давно непублично обсуждают с украинской властью необходимость перейти "на более открытый простор" в плане телеэфира. По ее словам, людям нужны альтернативные источники информации, тем более что ни одна политическая сила на Украине не поддерживает Россию. Европейцы не хотят видеть даже намеков на авторитаризм, потому что в их представлении "спасают демократическую республику".Между тем популярность "Единых новостей" (при том что с февраля телемарафон был для украинцев основным источником информации) неумолимо снижается, утягивая за собой и рейтинг каналов, которые вынуждены каждый день крутить один и тот же контент.В рейтинге, составленном в середине октября компанией Nielsen, лидером оказался развлекательный канал "СТВ" — его аудитория составила 10,73 процента всех, кто смотрел телевизор. Самый популярный участник марафона — "1+1" — на четвертом месте (4,2 процента опрошенных). В спину ему дышит развлекательный "ТЕТ", так что по итогам ноября "плюсы" могут упасть еще ниже. При этом по сравнению с 2021-м рейтинг "1+1" уменьшился как минимум на 50 процентов, передает издание "Страна.ua". Следующий по популярности, пропагандистский телеканал ICTV, смотрели только 3,04 процента.Подмена понятийО невысокой эффективности украинской пропаганды можно судить и по опросам Киевского международного института социологии. Прежде всего, "Единым новостям" не доверяют 43 процента украинцев, при этом их аудитория на 61 процент состоит из пенсионеров. По сентябрьским данным, только 51 процент говорил, что западные поставки оружия не разворовываются. Еще 40 процентов не были уверены в том, что политическое руководство страны уделяет максимум внимания армии."Люди устали и хотят спрятаться от новостей, связанных с боевыми действиями. Поэтому переключаются на развлекательные каналы. В условиях проблем с электричеством и отоплением это особенно актуально", — отмечает глава Научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.По словам Денисова, украинские пропагандисты не пытаются убедить сограждан в том, что в стране нет трудностей. Вместо этого призывают любить ее такой, какая есть, но обещают, что потом все наладится. Параллельно телеканалы прикладывают массу усилий к тому, чтобы героизировать солдат, отдающих жизни за режим Зеленского."Украинский телевизор максимально консолидирован вокруг президента. Любое сопротивление оперативно наказывают — вплоть до закрытия СМИ. Естественно, ни о какой свободе слова речь даже близко не идет. Зеленский пока объясняет это ведением боевых действий, но после них у него будет огромный соблазн оставить все как есть", — говорит Денисов.Политолог Александр Дудчак считает, что там, где не хватает телевизора, дорабатывают социальные сети и интернет-СМИ. "Зеленский начал работать над ликвидацией оппозиции и любых альтернативных мнений еще до февраля. При нем закрыли пять телеканалов, а при Порошенко — только два", — поясняет Дудчак.Эксперты сошлись во мнении, что украинцы устали от боевых действий и хотят "сменить пластинку", но режим Зеленского этого не позволит. Без должного подогрева с экранов патриотические настроения в стране очень быстро сойдут на нет, а у людей появятся закономерные вопросы, найти ответы на которые власти уже не сумеют.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20221007/politika-1822003471.html

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технологии, владимир зеленский, петр порошенко, денис денисов, украина, германия, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, youtube, украина, политика