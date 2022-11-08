21:35 08.11.2022 (обновлено: 23:51 08.11.2022)
Боевики "Чернигова" убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение
Сорока: боевики "Чернигова" убили парализованного старика, чьи дети ушли в ополчение
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации убили пожилого жителя на тот момент подконтрольного Киеву поселка Вороново за то, что его дети в 2014 году ушли в ополчение, сообщила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.
Она уточнила, что погибшего мужчину звали Селихов Иван Владимирович, он был парализован. По ее словам, соседи "сдали" его боевикам из "Чернигова".
"За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. Специально соседей держали под дулом автомата, чтобы они смотрели на все это. Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата", — рассказала Сорока.
Советник главы ЛНР добавила, что после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его останками. Она подчеркнула, что Селихов — не единственная жертва подобной агрессии.
Ранее мэр освобожденного от украинских войск города Рубежное Сергей Хортив сообщил РИА Новости, что дома у члена батальона территориальной обороны "Чернигов" нашли книгу Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба"), националистическую литературу, символику и флаги.
Народная милиция ЛНР вместе с российскими войсками освободили поселок Вороново 25 июня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.