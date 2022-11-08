https://ria.ru/20221108/ubiystvo-1830087241.html

Боевики "Чернигова" убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение

Боевики "Чернигова" убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение - РИА Новости, 08.11.2022

Боевики "Чернигова" убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение

Боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации убили пожилого жителя на тот момент подконтрольного Киеву... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T21:35

2022-11-08T21:35

2022-11-08T23:51

в мире

анна сорока

адольф гитлер

украина

луганская народная республика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации убили пожилого жителя на тот момент подконтрольного Киеву поселка Вороново за то, что его дети в 2014 году ушли в ополчение, сообщила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.Она уточнила, что погибшего мужчину звали Селихов Иван Владимирович, он был парализован. По ее словам, соседи "сдали" его боевикам из "Чернигова".Советник главы ЛНР добавила, что после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его останками. Она подчеркнула, что Селихов — не единственная жертва подобной агрессии.Ранее мэр освобожденного от украинских войск города Рубежное Сергей Хортив сообщил РИА Новости, что дома у члена батальона территориальной обороны "Чернигов" нашли книгу Адольфа Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба"), националистическую литературу, символику и флаги.Народная милиция ЛНР вместе с российскими войсками освободили поселок Вороново 25 июня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221029/tatuirovki-1827733990.html

украина

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мэр Рубежного Сергей Хортив в доме у члена батальона "Чернигов" Mein Kampf Гитлера (в России запрещена как экстремистская), националистическую литературу, символику и флаги нашли дома у члена украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, сообщил РИА Новости мэр города Сергей Хортив. 2022-11-08T21:35 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анна сорока, адольф гитлер, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия