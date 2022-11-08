https://ria.ru/20221108/tserber-1829842207.html

СМИ: в Бразилии распространяется новый вариант коронавируса "цербер"

СМИ: в Бразилии распространяется новый вариант коронавируса "цербер" - РИА Новости, 08.11.2022

СМИ: в Бразилии распространяется новый вариант коронавируса "цербер"

Вариант коронавируса BQ.1, получивший неофициальное название "цербер" и угрожающий новой волной пандемии, выявлен уже в двух штатах Бразилии, сообщил портал G1. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T05:52

2022-11-08T05:52

2022-11-08T05:57

здоровье - общество

наталья пшеничная

россия

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МЕХИКО, 8 ноя - РИА Новости. Вариант коронавируса BQ.1, получивший неофициальное название "цербер" и угрожающий новой волной пандемии, выявлен уже в двух штатах Бразилии, сообщил портал G1."Распространение варианта BQ.1 COVID-19 подтверждено в штате Риу-Гранди-ду-Сул, это первый выявленный случай. В Бразилии ранее он уже был обнаружен в Рио-де-Жанейро", - говорится в материале G1 со ссылкой на государственный центр надзора за здоровьем CEVS.Подвариант BQ.1 штамма "омикрон" показал высокую способность к передаче по сравнению с другими циркулирующими сейчас в Бразилии вариантами COVID-19. По словам координатора геномных исследований CEVS Ричарда Стейнера, которого цитирует G1, потенциал распространения этой разновидности вируса вызывает опасения органов здравоохранения различных стран.В CEVS подчеркнули важность продолжения вакцинации против COVID-19, указав, что к настоящему моменту график ревакцинации в стране просрочили более 3 миллионов человек.Вариант, получивший название "цербер", представляет собой сублинию "омикрона" BA.5, содержащую дополнительные мутации, несколько сотен подтвержденных случаев данного варианта было выявлено к концу октября почти в 30 странах.Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала РИА Новости, что вариант коронавируса "цербер", выявленный также и в России, не опаснее других линий "омикрона", по сравнению с "дельтой" он протекает легче, однако более заразен.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/koronavirus-1829743649.html

https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827619466.html

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здоровье - общество, наталья пшеничная, россия