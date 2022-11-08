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В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/trevoga-1830098921.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, северных и южных областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:36
2022-11-08T23:36
специальная военная операция на украине
киев
украина
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, северных и южных областях Украины, сообщили местные власти.О тревоге в Одесской области сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Также тревогу объявили и в Николаевской области, о чем в Telegram сообщил глава администрации региона Виталий Ким.Вскоре о тревоге сообщили в Киеве и области, а также в соседних регионах: Черниговской и Сумской областях, о чем предупредили местные власти в Telegram.По данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского минцифры, тревога звучит в большинстве областей страны, кроме западных регионов: Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области слышат сирены. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221103/udary_infrastruktura-1828877379.html
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киев, украина, одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
23:36 08.11.2022
 
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, северных и южных областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, северных и южных областях Украины, сообщили местные власти.
О тревоге в Одесской области сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Также тревогу объявили и в Николаевской области, о чем в Telegram сообщил глава администрации региона Виталий Ким.
Вскоре о тревоге сообщили в Киеве и области, а также в соседних регионах: Черниговской и Сумской областях, о чем предупредили местные власти в Telegram.
По данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского минцифры, тревога звучит в большинстве областей страны, кроме западных регионов: Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области слышат сирены. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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