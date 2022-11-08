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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/trevoga-1829831197.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:04
2022-11-08T01:13
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
владимир зеленский
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829715396.html
украина
николаевская область
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украина, николаевская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Киев
01:04 08.11.2022 (обновлено: 01:13 08.11.2022)
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонской областях.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 16:36Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФКиев
 
 
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