https://ria.ru/20221108/trevoga-1829831197.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T01:04
2022-11-08T01:04
2022-11-08T01:13
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
владимир зеленский
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829715396.html
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украина, николаевская область, владимир зеленский, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Киев
01:04 08.11.2022 (обновлено: 01:13 08.11.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях