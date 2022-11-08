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Трамп принял участие в голосовании во Флориде - РИА Новости, 08.11.2022
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Трамп принял участие в голосовании во Флориде
Трамп принял участие в голосовании во Флориде - РИА Новости, 08.11.2022
Трамп принял участие в голосовании во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей проголосовал во Флориде, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:46
2022-11-08T20:46
в мире
дональд трамп
сша
флорида
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей проголосовал во Флориде, сообщает телеканал CBS."Честь для меня быть здесь &lt;...&gt;, думаю, у нас будет прекрасный вечер, интересно за этим наблюдать", - сказал Трамп журналистам, покинув избирательный участок. Трампы проголосовали в Палм-Бич во Флориде, где находится их резиденция Мар-А-Лаго. Бывший президент заявил, что нынешние выборы "очень важны", призвав избирателей к участию в них. "Неважно за кого, важно прийти и проголосовать", - сказал Трамп. По данным CBS, сам Трамп отдал свой голос за действующего губернатора республиканца Рона Де Сантиса.Ранее в ходе выступления в выходные в Пенсильвании Трамп обозвал Де Сантиса ханжой и лицемером, вернувшись к традиции наделения оппонентов едкими кличками. Открытая атака Трампа на губернатора Флориды оценивается наблюдателями как фактическое начало предвыборной президентской гонки. Трамп, который неоднократно намекал о планах вернуться в Белый дом, как ожидается, может объявить о начале своей предвыборной кампании уже на следующей неделе."Думаю, вторник будет очень радостный день для многих", - вновь сказал Трамп сегодня, пригласив журналистов в свою резиденцию Мар-А-Лаго.Де Сантис в свою очередь также считается одним из сильных и наиболее вероятных кандидатов Республиканской партии на президентский пост.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829050584.html
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в мире, дональд трамп, сша, флорида, пенсильвания
В мире, Дональд Трамп, США, Флорида, Пенсильвания
20:46 08.11.2022
 
Трамп принял участие в голосовании во Флориде

Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей проголосовали во Флориде

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей проголосовал во Флориде, сообщает телеканал CBS.
"Честь для меня быть здесь <...>, думаю, у нас будет прекрасный вечер, интересно за этим наблюдать", - сказал Трамп журналистам, покинув избирательный участок. Трампы проголосовали в Палм-Бич во Флориде, где находится их резиденция Мар-А-Лаго. Бывший президент заявил, что нынешние выборы "очень важны", призвав избирателей к участию в них. "Неважно за кого, важно прийти и проголосовать", - сказал Трамп. По данным CBS, сам Трамп отдал свой голос за действующего губернатора республиканца Рона Де Сантиса.
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Ранее в ходе выступления в выходные в Пенсильвании Трамп обозвал Де Сантиса ханжой и лицемером, вернувшись к традиции наделения оппонентов едкими кличками. Открытая атака Трампа на губернатора Флориды оценивается наблюдателями как фактическое начало предвыборной президентской гонки. Трамп, который неоднократно намекал о планах вернуться в Белый дом, как ожидается, может объявить о начале своей предвыборной кампании уже на следующей неделе.
"Думаю, вторник будет очень радостный день для многих", - вновь сказал Трамп сегодня, пригласив журналистов в свою резиденцию Мар-А-Лаго.
Де Сантис в свою очередь также считается одним из сильных и наиболее вероятных кандидатов Республиканской партии на президентский пост.
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В миреДональд ТрампСШАФлоридаПенсильвания
 
 
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