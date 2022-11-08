https://ria.ru/20221108/tramp-1829907496.html
Эксперт предположил, с чем выступит Трамп во Флориде
Эксперт предположил, с чем выступит Трамп во Флориде - РИА Новости, 08.11.2022
Эксперт предположил, с чем выступит Трамп во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп ждет итогов выборов в конгресс, чтобы объявить о своем выдвижении на пост главы государства на выборах 2024 года, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:59
2022-11-08T11:59
2022-11-08T11:59
дональд трамп
сша
флорида
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп ждет итогов выборов в конгресс, чтобы объявить о своем выдвижении на пост главы государства на выборах 2024 года, заявил РИА Новости российский американист, ведущий научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.Во вторник, 8 ноября, в США пройдут выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах. Ранее Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде 15 ноября."Думаю, он объявит о своем выдвижении на пост президента США и начале избирательной кампании. После этого он сможет деньги собирать, организовывать Комитет политического действия (в свою поддержку). Пока она (кампания - ред.) так распланирована в расчете на победу (на выборах в конгресс) республиканцев и его (Трампа) ставленников… Это будет официальное заявление о начале гонки", - рассказал Васильев агентству.Успех республиканцев на выборах создаст необходимый фон для выдвижения Трампа, считает аналитик. По его оценке, неделя после выборов в конгресс, то есть с 8 по 15 ноября, нужна штабу Трампа для того, чтобы оценить итоги выборов."Трамп официально и неофициально поддерживает около половины кандидатов-республиканцев в конгресс. За этим следят - пройдут они, не пройдут. Их результат на выборах покажет уровень популярности Трампа среди избирателей и его влияния внутри Республиканской партии… Будет ясно, насколько сильна "фракция Трампа" в новом конгрессе", - отметил Васильев.При этом внутри Республиканской партии конкурентов у Трампа фактически нет - он по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди рядовых республиканцев, хотя и вызывает недовольство у части верхушки партии, считает эксперт. "Есть (губернатор штата Флорида Рон) Десантис, но и он не конкурент, а скорее клон", - констатировал он.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, флорида, политика
Дональд Трамп, США, Флорида, Политика
Эксперт предположил, с чем выступит Трамп во Флориде
Политолог Васильев: Трамп ждет итогов выборов, чтобы объявить старт президентской гонки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп ждет итогов выборов в конгресс, чтобы объявить о своем выдвижении на пост главы государства на выборах 2024 года, заявил РИА Новости российский американист, ведущий научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Во вторник, 8 ноября, в США пройдут выборы в конгресс. На кону стоят все 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас в обеих палатах демократам принадлежит большинство. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах. Ранее Трамп пообещал сделать "очень большое" объявление во Флориде
15 ноября.
"Думаю, он объявит о своем выдвижении на пост президента США и начале избирательной кампании. После этого он сможет деньги собирать, организовывать Комитет политического действия (в свою поддержку). Пока она (кампания - ред.) так распланирована в расчете на победу (на выборах в конгресс) республиканцев и его (Трампа) ставленников… Это будет официальное заявление о начале гонки", - рассказал Васильев агентству.
Успех республиканцев на выборах создаст необходимый фон для выдвижения Трампа, считает аналитик. По его оценке, неделя после выборов в конгресс, то есть с 8 по 15 ноября, нужна штабу Трампа для того, чтобы оценить итоги выборов.
"Трамп официально и неофициально поддерживает около половины кандидатов-республиканцев в конгресс. За этим следят - пройдут они, не пройдут. Их результат на выборах покажет уровень популярности Трампа среди избирателей и его влияния внутри Республиканской партии… Будет ясно, насколько сильна "фракция Трампа" в новом конгрессе", - отметил Васильев.
При этом внутри Республиканской партии конкурентов у Трампа фактически нет - он по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди рядовых республиканцев, хотя и вызывает недовольство у части верхушки партии, считает эксперт. "Есть (губернатор штата Флорида Рон) Десантис, но и он не конкурент, а скорее клон", - констатировал он.