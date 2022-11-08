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Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде
Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде - РИА Новости, 08.11.2022
Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в понедельник в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T06:58
2022-11-08T06:58
2022-11-08T10:06
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в понедельник в штате Огайо.Ранее CNN cо ссылкой на три источника сообщал, что Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник.По данным телеканала, Трамп хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.
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в мире, дональд трамп, флорида, сша, огайо
В мире, Дональд Трамп, Флорида, США, Огайо
06:58 08.11.2022 (обновлено: 10:06 08.11.2022)
Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное объявление 15 ноября во Флориде
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в понедельник в штате Огайо.
"Я собираюсь сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, в Мар-о-Лаго в Палм-Бич, Флорида", — заявил он.
Ранее CNN cо ссылкой на три источника сообщал, что Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник.
По данным телеканала, Трамп хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.
Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.