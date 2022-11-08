https://ria.ru/20221108/tramp-1829844239.html

Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде

Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде - РИА Новости, 08.11.2022

Трамп пообещал сделать "очень важное" заявление во Флориде

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в понедельник в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T06:58

2022-11-08T06:58

2022-11-08T10:06

в мире

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флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать "очень важное" объявление во Флориде. Об этом он заявил во время своего выступления на митинге в понедельник в штате Огайо.Ранее CNN cо ссылкой на три источника сообщал, что Трамп "активно обсуждает" возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года на митинге своих сторонников в понедельник.По данным телеканала, Трамп хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на вторник промежуточных выборов в конгресс.Ожидалось, что Трамп сделает официальное заявление после промежуточных выборов, но до конца ноября. Во вторник американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Основные опросы прогнозируют успех республиканцев, которые последние два года были в меньшинстве в обеих палатах.

https://ria.ru/20221106/ssha-1829428105.html

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в мире, дональд трамп, флорида, сша, огайо