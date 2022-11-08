https://ria.ru/20221108/tmu-1829624970.html

Закаливание против старения. Ученые доказали пользу моржевания

Закаливание против старения. Ученые доказали пользу моржевания - РИА Новости, 08.11.2022

Закаливание против старения. Ученые доказали пользу моржевания

Ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) совместно с коллективом Тюменского научного центра СО РАН и в рамках проекта “Регион здоровья” выяснили,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T03:00

2022-11-08T03:00

2022-11-08T11:20

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) совместно с коллективом Тюменского научного центра СО РАН и в рамках проекта “Регион здоровья” выяснили, что люди, которые регулярно практикуют закаливание в холодной или ледяной воде, демонстрируют замедленные темпы старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале "Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры".В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 36 до 60 лет, разделенные на две группы. В первую вошли лица, занимающиеся только закаливанием, а во вторую — те, кто сочетает его с дополнительной физической нагрузкой. Антропометрические и сердечно-сосудистые показатели испытуемых находились в нормальных физиологических пределах и не отличались между группами.Группы людей практиковали закаливание по 2-3 раза в неделю. Каждая тренировка длилась от 30 до 90 минут и включала в себя несколько циклов процедур: разогрев, купание в воде, баня.Специалистами была проведена комплексная оценка основных физических параметров тела (рост, вес, объемы и т.д.) и сердечно-сосудистой системы. А также осуществлена оценка компонентного состава тела на основе биоимпедансного анализа (метод измерения электрической проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологических параметров организма).Затем к испытуемым была применена методика В. Сухова для расчета биологического возраста. В основе этой методики лежит выполнение физических тестов и измерений, которые затем заносятся в таблицу и сравниваются со средними показателями для определенной возрастной категории.Ученые выяснили, что в обеих группах календарный возраст значительно опережал биологический. Физиологическое состояние организма у испытуемых оказалось лучше среднего для данной возрастной категории.Воздействие холода на организм может проявляться в увеличении энергоемкости и эффективности работы сердечно-сосудистой системы. Закаливание оказывает влияние на скорость метаболических процессов, замедляет процессы старения. Испытуемые также отмечали повышение концентрации и работоспособности.Но при чрезмерной нагрузке может наблюдаться обратный эффект, когда ресурсы организма истощаются, и работа систем организма идет на износ, объясняют исследователи.Зависимость степени биологического "омоложения" от занятий спортом тоже можно оспорить, считают ученые. По результатам исследования, у женщин разница между календарным и биологическим возрастом составила примерно 10-11 лет вне зависимости от степени физической активности. У мужчин, которые сочетали закаливание и спорт, разница составила примерно 9 лет, а у тех, кто просто закалялся — 18 лет. Объяснить этот факт предстоит в последующих исследованиях."Конечно, существует множество способов увеличения “коридора” адаптационных возможностей организма и повышения его устойчивости к разнообразным воздействующим факторам внешней среды. Но важно, что холодовые виды закаливания экономичны по времени и финансам, доступны каждому и могут сочетаться с любыми другими видами спорта, оздоровительными и профилактическими мероприятиями", — добавила профессор Соловьева.В дальнейшем научный коллектив планирует проведение дополнительного комплекса исследований для охвата и оценки наибольшего числа функциональных систем организма, отражающих его адаптационные резервы. Также планируется провести оценку влияния различных схем температурного воздействия на более обширные группы лиц различного социального статуса и возраста.

https://ria.ru/20220829/bfu-1812291293.html

https://ria.ru/20220922/bfu-1818435720.html

https://ria.ru/20220922/starenie-1818475162.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), открытия - риа наука, здоровье, здоровье - общество