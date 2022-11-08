Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 08.11.2022
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты
В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:46
2022-11-08T11:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829875500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d46fc8f4c70a71bbd26bbe16e757708.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ."На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", — говорится в сообщении службы.Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона."В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", — добавили в ведомстве.Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.Возбуждено уголовное дело по статье 361 ("Акт международного терроризма") УК. Фигурантов заключили под стражу.
https://ria.ru/20221106/terakt-1829489011.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ
ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео.
2022-11-08T09:46
true
PT3M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829875500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cb74883aed1fbcbd890ee8d3e4bcacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , служба безопасности украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Херсонская область , Служба безопасности Украины
09:46 08.11.2022 (обновлено: 11:39 08.11.2022)
 
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты

ФСБ задержала в Херсонской области девять готовивших теракты диверсантов СБУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ.
"На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", — говорится в сообщении службы.
Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона.
"В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", — добавили в ведомстве.
Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.
Возбуждено уголовное дело по статье 361 ("Акт международного терроризма") УК. Фигурантов заключили под стражу.
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 16:02
Теракт на ЛЭП оставил без света более десяти херсонских населенных пунктов
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Херсонская областьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала