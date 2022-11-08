https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html

В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты

В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 08.11.2022

В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты

В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:46

2022-11-08T09:46

2022-11-08T11:39

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

херсонская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ."На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", — говорится в сообщении службы.Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона."В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", — добавили в ведомстве.Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.Возбуждено уголовное дело по статье 361 ("Акт международного терроризма") УК. Фигурантов заключили под стражу.

https://ria.ru/20221106/terakt-1829489011.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео. 2022-11-08T09:46 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , служба безопасности украины