https://ria.ru/20221108/terakt-1829862201.html
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты - РИА Новости, 08.11.2022
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты
В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:46
2022-11-08T09:46
2022-11-08T11:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
херсонская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ."На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", — говорится в сообщении службы.Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона."В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", — добавили в ведомстве.Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.Возбуждено уголовное дело по статье 361 ("Акт международного терроризма") УК. Фигурантов заключили под стражу.
https://ria.ru/20221106/terakt-1829489011.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ
ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео.
2022-11-08T09:46
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PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область , служба безопасности украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Херсонская область , Служба безопасности Украины
09:46 08.11.2022 (обновлено: 11:39 08.11.2022)
В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракты
ФСБ задержала в Херсонской области девять готовивших теракты диверсантов СБУ
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ.
"На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ
, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", — говорится в сообщении службы.
Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона.
"В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", — добавили в ведомстве.
Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения на сотрудников администрации.
Возбуждено уголовное дело по статье 361 ("Акт международного терроризма") УК. Фигурантов заключили под стражу.