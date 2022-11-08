https://ria.ru/20221108/svekla-1829875009.html

Урожайность сахарной свеклы в Липецкой области выросла на 20 процентов

Урожайность сахарной свеклы в Липецкой области выросла на 20 процентов - РИА Новости, 08.11.2022

Урожайность сахарной свеклы в Липецкой области выросла на 20 процентов

Урожайность сахарной свёклы в Липецкой области в этом году составляет 433 центнера с гектара, что на 20 процентов выше уровня прошлого года, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:42

2022-11-08T10:42

2022-11-08T10:42

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Урожайность сахарной свёклы в Липецкой области в этом году составляет 433 центнера с гектара, что на 20 процентов выше уровня прошлого года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, уборка свеклы – стратегической культуры для региона - ведется в 17 районах области. Все шесть сахарных заводов региона обеспечены сырьём. На сегодняшний день переработаны 2,5 миллиона тонн сладких корней. Из свёклы нового урожая уже получено более 345 тысяч тонн сахара.Артамонов отметил, что по данным Союза сахаропроизводителей России, по выработке сахара Липецкая область входит в тройку лучших в стране. Регион обеспечивает им себя с запасом, сладкой продукции производится в 14 раз больше, чем необходимо населению по нормам потребления, рекомендованным Минздравом. "Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221028/svinovodstvo-1827542917.html

липецкая область

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецкая область