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Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
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Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ
Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали,... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T22:38
2022-11-08T22:38
в мире
риши сунак
владимир путин
россия
бали
великобритания
большая двадцатка
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака."Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику..., присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", - цитирует издание представителя премьер-министра Британии.Как отмечает газета, представитель премьера не стал отвечать на вопрос будет ли Сунак сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, если российский лидер решит принять в нем участие.Президент Путин заявил 31 октября заявил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html
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в мире, риши сунак, владимир путин, россия, бали, великобритания, большая двадцатка
В мире, Риши Сунак, Владимир Путин, Россия, Бали, Великобритания, Большая двадцатка
22:38 08.11.2022
 
Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ

Independent: Сунак с союзниками готов "высказать недовольство" чиновникам из России на G20

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака.
"Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику..., присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", - цитирует издание представителя премьер-министра Британии.
Флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии у здания посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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В Великобритании рассказали, что может привести страну к войне с Россией
Как отмечает газета, представитель премьера не стал отвечать на вопрос будет ли Сунак сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, если российский лидер решит принять в нем участие.
Президент Путин заявил 31 октября заявил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
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В миреРиши СунакВладимир ПутинРоссияБалиВеликобританияБольшая двадцатка
 
 
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