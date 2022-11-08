Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ
Independent: Сунак с союзниками готов "высказать недовольство" чиновникам из России на G20
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака.
"Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику..., присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", - цитирует издание представителя премьер-министра Британии.
Как отмечает газета, представитель премьера не стал отвечать на вопрос будет ли Сунак сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, если российский лидер решит принять в нем участие.
Президент Путин заявил 31 октября заявил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.