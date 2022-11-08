https://ria.ru/20221108/sunak-1830093635.html

Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ

Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

Сунак хочет "высказать недовольство" чиновникам из России на G20, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T22:38

2022-11-08T22:38

2022-11-08T22:38

в мире

риши сунак

владимир путин

россия

бали

великобритания

большая двадцатка

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками готов "высказать недовольство" любому российскому чиновнику на предстоящем саммите G20 на Бали, сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака."Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому чиновнику..., присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны", - цитирует издание представителя премьер-министра Британии.Как отмечает газета, представитель премьера не стал отвечать на вопрос будет ли Сунак сидеть рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, если российский лидер решит принять в нем участие.Президент Путин заявил 31 октября заявил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что решение об участии президента России в саммите G20 станет известно до конца недели.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.

https://ria.ru/20221108/voyna-1829912137.html

https://ria.ru/20221102/putin-1828699274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риши сунак, владимир путин, россия, бали, великобритания, большая двадцатка