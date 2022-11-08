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В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на школьника - РИА Новости, 08.11.2022
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В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на школьника
В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на школьника - РИА Новости, 08.11.2022
В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на школьника
Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на 10-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Пензе, сообщили региональные... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:39
2022-11-08T23:39
происшествия
пенза
россия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на 10-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Пензе, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, днем 20 января у дома №2 по улице Глазунова в Пензе произошло покушение на 10-летнего мальчика, которому причинен тяжкий вред здоровью. По данным следствия, 18-летний молодой человек кухонным топориком несколько раз ударил по голове ребенка и скрылся. Спустя трое суток его задержали и поместили под стражу. В главке МВД по региону отмечали, что задержанный дал признательные показания."Следственным управлением завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика по части 3 статьи 30 - пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений"... В настоящее время уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.Следствие установило, что 18-летний житель села Чемодановка на одной из улиц Пензы заметил ранее незнакомого ему мальчика и решил его убить, достал топор и не менее трех раз ударил им ребенка по голове, после чего, рассчитывая, что мальчик от этих травм умрет, скрылся.Как отмечает прокуратура региона, скорую помощь ребенку вызвала бабушка, которая вышла встречать внука."Вину обвиняемый признал полностью и пояснил, что причиной совершения преступления стали конфликты в семье, из-за которых он находился в состоянии стресса и озлобленности", - говорится в сообщении.Уточняется, что рассматривать дело будет Октябрьский районный суд Пензы.
https://ria.ru/20221014/napadenie-1823879523.html
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происшествия, пенза, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
23:39 08.11.2022
 
В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на школьника

В Пензе будут судить мужчину за нападение с топором на десятилетнего школьника

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный суд, уголовный кодекс. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на 10-летнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Пензе, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
Ранее прокуратура области сообщила, что, по предварительным данным, днем 20 января у дома №2 по улице Глазунова в Пензе произошло покушение на 10-летнего мальчика, которому причинен тяжкий вред здоровью. По данным следствия, 18-летний молодой человек кухонным топориком несколько раз ударил по голове ребенка и скрылся. Спустя трое суток его задержали и поместили под стражу. В главке МВД по региону отмечали, что задержанный дал признательные показания.
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В Ростове-на-Дону женщина напала с топором на девушку в училище
"Следственным управлением завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика по части 3 статьи 30 - пунктам "в", "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений"... В настоящее время уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале.
Следствие установило, что 18-летний житель села Чемодановка на одной из улиц Пензы заметил ранее незнакомого ему мальчика и решил его убить, достал топор и не менее трех раз ударил им ребенка по голове, после чего, рассчитывая, что мальчик от этих травм умрет, скрылся.
Как отмечает прокуратура региона, скорую помощь ребенку вызвала бабушка, которая вышла встречать внука.
"Вину обвиняемый признал полностью и пояснил, что причиной совершения преступления стали конфликты в семье, из-за которых он находился в состоянии стресса и озлобленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рассматривать дело будет Октябрьский районный суд Пензы.
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