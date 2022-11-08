https://ria.ru/20221108/sud-1829934239.html

ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда

ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда - РИА Новости, 08.11.2022

ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий, в частности, право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании при... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:19

2022-11-08T13:19

2022-11-08T13:19

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россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий, в частности, право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании при рассмотрении дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в учебных учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания."Для наилучшего обеспечения интересов ребенка законопроектом предусмотрен максимальный объем процессуальных гарантий судебной защиты прав несовершеннолетних. В частности, законопроектом закрепляются: право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании, право на оказание профессиональной юридической помощи, реализуемое путем обязательного участия в деле адвоката, право на участие законных представителей несовершеннолетнего, наделенных полным объемом процессуальных полномочий", - указывается в пояснительных материалах к проекту.Документом также устанавливается обязанность суда информировать уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ о принятии соответствующего заявления к производству.Предусматривается также возможность утверждения судом соглашения о примирении по вышеуказанным делам. К числу вопросов, по которым судом может быть утверждено соглашение о примирении, относится вопрос о порядке (сроках, месте) проведения медицинского освидетельствования, которое необходимо для определения возможности помещения несовершеннолетнего в учебное учреждение закрытого типа - "например, в каком медицинском учреждении может быть проведено медицинское освидетельствование несовершеннолетнего"."Возможность заключения соглашения о примирении по указанной категории дел направлена на сохранение семейных связей", - добавляется там.

https://ria.ru/20220623/nesovershennoletnie-1797704689.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф