https://ria.ru/20221108/sud-1829934239.html
ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда
ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда - РИА Новости, 08.11.2022
ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий, в частности, право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании при... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:19
2022-11-08T13:19
2022-11-08T13:19
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий, в частности, право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании при рассмотрении дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в учебных учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания."Для наилучшего обеспечения интересов ребенка законопроектом предусмотрен максимальный объем процессуальных гарантий судебной защиты прав несовершеннолетних. В частности, законопроектом закрепляются: право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании, право на оказание профессиональной юридической помощи, реализуемое путем обязательного участия в деле адвоката, право на участие законных представителей несовершеннолетнего, наделенных полным объемом процессуальных полномочий", - указывается в пояснительных материалах к проекту.Документом также устанавливается обязанность суда информировать уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ о принятии соответствующего заявления к производству.Предусматривается также возможность утверждения судом соглашения о примирении по вышеуказанным делам. К числу вопросов, по которым судом может быть утверждено соглашение о примирении, относится вопрос о порядке (сроках, месте) проведения медицинского освидетельствования, которое необходимо для определения возможности помещения несовершеннолетнего в учебное учреждение закрытого типа - "например, в каком медицинском учреждении может быть проведено медицинское освидетельствование несовершеннолетнего"."Возможность заключения соглашения о примирении по указанной категории дел направлена на сохранение семейных связей", - добавляется там.
https://ria.ru/20220623/nesovershennoletnie-1797704689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла закон о праве несовершеннолетнего на участие в заседании суда
Госдума приняла закон о праве несовершеннолетнего на личное участие в заседании суда
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий, в частности, право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании при рассмотрении дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в учебных учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания.
"Для наилучшего обеспечения интересов ребенка законопроектом предусмотрен максимальный объем процессуальных гарантий судебной защиты прав несовершеннолетних. В частности, законопроектом закрепляются: право несовершеннолетнего на личное участие в судебном заседании, право на оказание профессиональной юридической помощи, реализуемое путем обязательного участия в деле адвоката, право на участие законных представителей несовершеннолетнего, наделенных полным объемом процессуальных полномочий", - указывается в пояснительных материалах к проекту.
Документом также устанавливается обязанность суда информировать уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ
о принятии соответствующего заявления к производству.
Предусматривается также возможность утверждения судом соглашения о примирении по вышеуказанным делам. К числу вопросов, по которым судом может быть утверждено соглашение о примирении, относится вопрос о порядке (сроках, месте) проведения медицинского освидетельствования, которое необходимо для определения возможности помещения несовершеннолетнего в учебное учреждение закрытого типа - "например, в каком медицинском учреждении может быть проведено медицинское освидетельствование несовершеннолетнего".
"Возможность заключения соглашения о примирении по указанной категории дел направлена на сохранение семейных связей", - добавляется там.