https://ria.ru/20221108/sud-1829889017.html

ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно

ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно - РИА Новости, 08.11.2022

ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно

Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:23

2022-11-08T11:23

2022-11-08T11:23

общество

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, посвященного киберпреступлениям.Запрещается распространять и хранить информацию экстремистского и террористического характера, а также другую, доступ к которой ограничен законодательством."Не могут признаваться преступными действия лица, которые хотя объективно и являются распространением, демонстрацией или рекламированием определенной информации, но совершены им невиновно вследствие отсутствия у него необходимых технических или иных знаний, например относительно особенностей сохранения и передачи изображений или иных материалов с помощью специальной программы обмена данными между пользователями сети в автоматическом режиме ("торрент-трекера")", - сказано в проекте.ВС РФ подчеркивает, что судам необходимо убедиться, что действия "осуществлены умышленно, с осознанием содержания и общественной опасности".

https://ria.ru/20221101/mnenie-1828373633.html

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общество, россия, верховный суд рф