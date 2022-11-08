https://ria.ru/20221108/sud-1829889017.html
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно - РИА Новости, 08.11.2022
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно
Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:23
2022-11-08T11:23
2022-11-08T11:23
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, посвященного киберпреступлениям.Запрещается распространять и хранить информацию экстремистского и террористического характера, а также другую, доступ к которой ограничен законодательством."Не могут признаваться преступными действия лица, которые хотя объективно и являются распространением, демонстрацией или рекламированием определенной информации, но совершены им невиновно вследствие отсутствия у него необходимых технических или иных знаний, например относительно особенностей сохранения и передачи изображений или иных материалов с помощью специальной программы обмена данными между пользователями сети в автоматическом режиме ("торрент-трекера")", - сказано в проекте.ВС РФ подчеркивает, что судам необходимо убедиться, что действия "осуществлены умышленно, с осознанием содержания и общественной опасности".
https://ria.ru/20221101/mnenie-1828373633.html
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общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно
Верховный суд предложил не судить скачавших экстремистские материалы по незнанию
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, посвященного киберпреступлениям.
Запрещается распространять и хранить информацию экстремистского и террористического характера, а также другую, доступ к которой ограничен законодательством.
"Не могут признаваться преступными действия лица, которые хотя объективно и являются распространением, демонстрацией или рекламированием определенной информации, но совершены им невиновно вследствие отсутствия у него необходимых технических или иных знаний, например относительно особенностей сохранения и передачи изображений или иных материалов с помощью специальной программы обмена данными между пользователями сети в автоматическом режиме ("торрент-трекера")", - сказано в проекте.
ВС РФ подчеркивает, что судам необходимо убедиться, что действия "осуществлены умышленно, с осознанием содержания и общественной опасности".