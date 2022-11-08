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ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно - РИА Новости, 08.11.2022
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ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно - РИА Новости, 08.11.2022
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно
Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:23
2022-11-08T11:23
общество
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, посвященного киберпреступлениям.Запрещается распространять и хранить информацию экстремистского и террористического характера, а также другую, доступ к которой ограничен законодательством."Не могут признаваться преступными действия лица, которые хотя объективно и являются распространением, демонстрацией или рекламированием определенной информации, но совершены им невиновно вследствие отсутствия у него необходимых технических или иных знаний, например относительно особенностей сохранения и передачи изображений или иных материалов с помощью специальной программы обмена данными между пользователями сети в автоматическом режиме ("торрент-трекера")", - сказано в проекте.ВС РФ подчеркивает, что судам необходимо убедиться, что действия "осуществлены умышленно, с осознанием содержания и общественной опасности".
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общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
11:23 08.11.2022
 
ВС предложил не судить скачавших экстремистские материалы не умышленно

Верховный суд предложил не судить скачавших экстремистские материалы по незнанию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не наказывать пользователей торрент-трекеров, по ошибке сохранивших запрещенную информацию, сказано в проекте постановления пленума, посвященного киберпреступлениям.
Запрещается распространять и хранить информацию экстремистского и террористического характера, а также другую, доступ к которой ограничен законодательством.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:45
Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение
"Не могут признаваться преступными действия лица, которые хотя объективно и являются распространением, демонстрацией или рекламированием определенной информации, но совершены им невиновно вследствие отсутствия у него необходимых технических или иных знаний, например относительно особенностей сохранения и передачи изображений или иных материалов с помощью специальной программы обмена данными между пользователями сети в автоматическом режиме ("торрент-трекера")", - сказано в проекте.
ВС РФ подчеркивает, что судам необходимо убедиться, что действия "осуществлены умышленно, с осознанием содержания и общественной опасности".
Добровольцы батальона Азов, организации, запрещенной на территории России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 09:39
Патрушев: Украина превратилась в мировой центр ультраправого экстремизма
 
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