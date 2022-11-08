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Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины - РИА Новости, 08.11.2022
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Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины
Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины - РИА Новости, 08.11.2022
Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины
Европейские политики встревожены возможным сокращением американской помощи Украине на выборах в США, пишет китайская "Жэньминь жибао". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:37
2022-11-08T20:50
в мире
сша
украина
евросоюз
джо байден
кевин маккарти
тобиас эллвуд
выборы в конгресс сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейские политики встревожены возможным сокращением американской помощи Украине на выборах в США, пишет китайская "Жэньминь жибао".Так, председатель комитета по обороне палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что признаки возможного отступления Штатов стали тревожным сигналом для стран ЕС. Директор парижского офиса американской организации Германский фонд Маршалла Александра де Хуп Шеффер рассказала, что Европа обеспокоена перспективой ослабления помощи Киеву и тем, что эта тенденция, в свою очередь, может распространиться на Брюссель и снизить способность блока поддерживать Украину.Поводом для таких настроений стали обострившиеся среди американских политиков споры относительно продолжения помощи бывшей советской республике. Так, лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что его политическая сила остановит поддержку Киеву в случае победы на выборах, а группа конгрессменов от демократов обратилась к президенту Джо Байдену с призывом заставить Украину искать дипломатическое решение кризиса.Также в материале отмечается, что в США все больше распространяется усталость и пресыщение украинской проблемой и теперь можно говорить о трещине в "вашингтонском консенсусе". Представители обеих основных американских партий все больше обеспокоены влиянием помощи Киеву на внутренние проблемы в Штатах, прежде всего рекордную инфляцию. Помимо прочего, в Америке озабочены и общемировыми последствиями — топливным кризисом и подорожанием продовольствия и удобрений.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221107/zelenskiy-1829768346.html
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в мире, сша, украина, евросоюз, джо байден, кевин маккарти, тобиас эллвуд, выборы в конгресс сша
В мире, США, Украина, Евросоюз, Джо Байден, Кевин Маккарти, Тобиас Эллвуд, Выборы в Конгресс США
19:37 08.11.2022 (обновлено: 20:50 08.11.2022)
 
Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины

Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за риска прекращения помощи США Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейские политики встревожены возможным сокращением американской помощи Украине на выборах в США, пишет китайская "Жэньминь жибао".
"Союзники США в Европе все больше тревожатся из-за того, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах единый фронт, созданный Западом для борьбы с Россией, вскоре рухнет", — пишет издание.
Так, председатель комитета по обороне палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что признаки возможного отступления Штатов стали тревожным сигналом для стран ЕС. Директор парижского офиса американской организации Германский фонд Маршалла Александра де Хуп Шеффер рассказала, что Европа обеспокоена перспективой ослабления помощи Киеву и тем, что эта тенденция, в свою очередь, может распространиться на Брюссель и снизить способность блока поддерживать Украину.
Поводом для таких настроений стали обострившиеся среди американских политиков споры относительно продолжения помощи бывшей советской республике. Так, лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что его политическая сила остановит поддержку Киеву в случае победы на выборах, а группа конгрессменов от демократов обратилась к президенту Джо Байдену с призывом заставить Украину искать дипломатическое решение кризиса.
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Также в материале отмечается, что в США все больше распространяется усталость и пресыщение украинской проблемой и теперь можно говорить о трещине в "вашингтонском консенсусе". Представители обеих основных американских партий все больше обеспокоены влиянием помощи Киеву на внутренние проблемы в Штатах, прежде всего рекордную инфляцию. Помимо прочего, в Америке озабочены и общемировыми последствиями — топливным кризисом и подорожанием продовольствия и удобрений.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреСШАУкраинаЕвросоюзДжо БайденКевин МаккартиТобиас ЭллвудВыборы в Конгресс США
 
 
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