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На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы - РИА Новости, 08.11.2022
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На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы
На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы - РИА Новости, 08.11.2022
На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы
В Ставропольском крае в 2022 году планируют нарастить производство товарной рыбы, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства края. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:43
2022-11-08T15:43
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году планируют нарастить производство товарной рыбы, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства края."В целом, сегодня в регионе рыбохозяйственной деятельностью занимаются 75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 150 индивидуальных предпринимателей. В прошлом году ими было произведено 11 тысяч тонн товарной рыбы, планируется, что в этом сезоне местные рыбоводы нарастят производство. Спектр, выпускаемой продукции из объектов аквакультуры региона, достаточно широк и представлен карпом, толстолобиком, амуром, форелью и осетровыми", – отметил собеседник агентства.По его словам, основное увеличение производства товарной рыбы в регионе достигается за счёт прудовой аквакультуры, однако, стремительно развивается и индустриальная аквакультура, где создаются специальные условия содержания рыбы, максимально приближенные к естественной среде обитания.Сельхозтоваропроизводители расширяют производство уникальных для края пород радужной форели, рыбопосадочного материала, который востребован в соседних для региона субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.В ведомстве подчеркнули, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уделяет особое внимание развитию подотрасли. Благодаря этому на протяжении ряда лет сохраняется всесторонняя поддержка местных рыбоводов.
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владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
15:43 08.11.2022
 

На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтейки форели на прилавке рыбного отдела в магазине
Стейки форели на прилавке рыбного отдела в магазине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Стейки форели на прилавке рыбного отдела в магазине
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году планируют нарастить производство товарной рыбы, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства края.
"В целом, сегодня в регионе рыбохозяйственной деятельностью занимаются 75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 150 индивидуальных предпринимателей. В прошлом году ими было произведено 11 тысяч тонн товарной рыбы, планируется, что в этом сезоне местные рыбоводы нарастят производство. Спектр, выпускаемой продукции из объектов аквакультуры региона, достаточно широк и представлен карпом, толстолобиком, амуром, форелью и осетровыми", – отметил собеседник агентства.
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По его словам, основное увеличение производства товарной рыбы в регионе достигается за счёт прудовой аквакультуры, однако, стремительно развивается и индустриальная аквакультура, где создаются специальные условия содержания рыбы, максимально приближенные к естественной среде обитания.
Сельхозтоваропроизводители расширяют производство уникальных для края пород радужной форели, рыбопосадочного материала, который востребован в соседних для региона субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В ведомстве подчеркнули, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уделяет особое внимание развитию подотрасли. Благодаря этому на протяжении ряда лет сохраняется всесторонняя поддержка местных рыбоводов.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировЭкономика
 
 
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