https://ria.ru/20221108/stavropole-1829987256.html

На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы

На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы - РИА Новости, 08.11.2022

На Ставрополье расширяют производство товарной рыбы

В Ставропольском крае в 2022 году планируют нарастить производство товарной рыбы, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства края. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:43

2022-11-08T15:43

2022-11-08T15:43

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае в 2022 году планируют нарастить производство товарной рыбы, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства края."В целом, сегодня в регионе рыбохозяйственной деятельностью занимаются 75 сельскохозяйственных организаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 150 индивидуальных предпринимателей. В прошлом году ими было произведено 11 тысяч тонн товарной рыбы, планируется, что в этом сезоне местные рыбоводы нарастят производство. Спектр, выпускаемой продукции из объектов аквакультуры региона, достаточно широк и представлен карпом, толстолобиком, амуром, форелью и осетровыми", – отметил собеседник агентства.По его словам, основное увеличение производства товарной рыбы в регионе достигается за счёт прудовой аквакультуры, однако, стремительно развивается и индустриальная аквакультура, где создаются специальные условия содержания рыбы, максимально приближенные к естественной среде обитания.Сельхозтоваропроизводители расширяют производство уникальных для края пород радужной форели, рыбопосадочного материала, который востребован в соседних для региона субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.В ведомстве подчеркнули, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уделяет особое внимание развитию подотрасли. Благодаря этому на протяжении ряда лет сохраняется всесторонняя поддержка местных рыбоводов.

https://ria.ru/20221107/investitsii-1829722615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, экономика