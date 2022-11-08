https://ria.ru/20221108/stavka-1829882949.html

ЦБ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральной ключевой ставке

ЦБ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральной ключевой ставке - РИА Новости, 08.11.2022

ЦБ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральной ключевой ставке

ЦБ РФ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки, который регулятор по-прежнему оценивает в пределах 5-6%, заявила глава Банка... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T11:06

2022-11-08T11:06

2022-11-08T11:06

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки, который регулятор по-прежнему оценивает в пределах 5-6%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов"."Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, это значит, она будет какое-то время будет чуть повыше нейтрального диапазона", - заявила она. "К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году", - сообщила Набиуллина."Мы в целом оцениваем во всех сценариях нейтральную ставку в 5-6%, именно как нейтральную ставку. Напомню, что нейтральная ставка - это та ставка, которая не ведет ни к росту инфляции, по-нашему мнению, ни к снижению инфляции, когда экономика находится, что называется, на своем потенциале", - уточнила она, отвечая на вопросы депутатов.Набиуллина напомнила, что, согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 12-13%, по итогам следующего года замедлится до 5-7%, а в дальнейшем - вернется на целевой уровень 4%."Мы сознательно не стремимся снизить инфляцию к цели быстрее: структурная перестройка экономики требует изменения относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. И этот процесс будет проходить менее болезненно, если общий уровень цен временно будет расти чуть быстрее, чем в нормальных обстоятельствах", - уверена Набиуллина.При этом она подчеркнула, что на среднесрочном горизонте, в том числе, из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски в России преобладают. "Мы считаем, что текущий уровень ставки – 7,5% адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции", - заявила она.

https://ria.ru/20221027/natsvalyuty-1827284774.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф