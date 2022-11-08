https://ria.ru/20221108/ssha-1829894402.html
Медведев назвал линию поведения США и их младших партнеров тупиковой
Медведев назвал линию поведения США и их младших партнеров тупиковой - РИА Новости, 08.11.2022
Медведев назвал линию поведения США и их младших партнеров тупиковой
США с младшими партнерами вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших взглядов, и это тупиковая линия, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:34
2022-11-08T11:34
2022-11-08T11:34
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США с младшими партнерами вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших взглядов, и это тупиковая линия, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Ситуация такова. К большому сожалению, некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнеры вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин, не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств. Это вообще-то тупиковая линия, она ведет к потере многих традиционных ценностей, глобализации проблем экономического развития, нарушения прав и свобод граждан", - сказал Медведев в своем обращении на международной межпартийной конференции "Единой России" по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности. Он добавил, что повысить доверие между странами, обеспечить их безопасность и устойчивое развитие можно только за счет укрепления по-настоящему многополярной системы мира."Сегодняшняя встреча посвящена актуальным вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности в мире. В глобальной повестке дня эти вопросы сейчас выходят на передний план. С проблемами обеспечения продовольствия, эпидемиологической, информационной, экономической безопасности в одиночку не справится ни одно государство. Это сегодня абсолютно очевидно", - отметил Медведев.По его словам, необходимо противостоять угрозам терроризма и разжигания военных конфликтов. "В решении этих задач, в новом и надеюсь подлинно многополярном мире особую роль играют государства Африки", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, сша, в мире, россия, единая россия, нато
Дмитрий Медведев, США, В мире, Россия, Единая Россия, НАТО
Медведев назвал линию поведения США и их младших партнеров тупиковой
Медведев: США и их младшие партнеры упорно придерживаются давно устаревших взглядов
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США с младшими партнерами вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших взглядов, и это тупиковая линия, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Ситуация такова. К большому сожалению, некоторые страны Запада, прежде всего США, некоторые их младшие партнеры вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин, не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств. Это вообще-то тупиковая линия, она ведет к потере многих традиционных ценностей, глобализации проблем экономического развития, нарушения прав и свобод граждан", - сказал Медведев в своем обращении на международной межпартийной конференции "Единой России" по вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности. Он добавил, что повысить доверие между странами, обеспечить их безопасность и устойчивое развитие можно только за счет укрепления по-настоящему многополярной системы мира.
"Сегодняшняя встреча посвящена актуальным вопросам международной безопасности в условиях геополитической нестабильности в мире. В глобальной повестке дня эти вопросы сейчас выходят на передний план. С проблемами обеспечения продовольствия, эпидемиологической, информационной, экономической безопасности в одиночку не справится ни одно государство. Это сегодня абсолютно очевидно", - отметил Медведев.
По его словам, необходимо противостоять угрозам терроризма и разжигания военных конфликтов. "В решении этих задач, в новом и надеюсь подлинно многополярном мире особую роль играют государства Африки", - отметил он.