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"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале
"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале - РИА Новости, 08.11.2022
"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале
Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за увольнения дирижера Владимира... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:47
2022-11-08T16:47
2022-11-08T17:06
владимир спиваков
украина
франция
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культура
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за увольнения дирижера Владимира Спивакова.Музыкант, возглавлявший фестиваль на протяжении 33 лет, узнал об отстранении из СМС от знакомой. В конце октября он получил на электронную почту письмо, которое "даже не было подписано".По его словам, под этими "причинами" скрывается проявление "политической трусости в русле общей тенденции к отмене всей русской культуры".Пользователи посчитали решение организаторов фестиваля проявлением русофобии."Он недостаточно украинец или слишком русский", — пошутил Le Burgonde."Мы осуждаем его за позицию по текущим событиям? Или только за его российское гражданство? К сожалению, вероятнее всего, мы никогда не получим ответ. И это самое стыдное", — посетовал Arlette Lamouette.Международный фестиваль классической музыки в Кольмаре проходит с 1979 года. Место руководителя занял дирижер Ален Алтиногу.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/rusofobiya-1828922648.html
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владимир спиваков, украина, франция, париж
Владимир Спиваков, Украина, Франция, Париж, Культура
16:47 08.11.2022 (обновлено: 17:06 08.11.2022)
"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале
Читателей Le Figaro разочаровало отстранение Спивакова от фестиваля в Кольмаре
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
обрушились с критикой на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за увольнения дирижера Владимира Спивакова.
Музыкант, возглавлявший фестиваль на протяжении 33 лет, узнал об отстранении из СМС от знакомой. В конце октября он получил на электронную почту письмо, которое "даже не было подписано".
"Это было короткое письмо, полное расплывчатых формулировок, например: "по причинам, которые все понимают", — возмутился Спиваков.
По его словам, под этими "причинами" скрывается проявление "политической трусости в русле общей тенденции к отмене всей русской культуры".
Пользователи посчитали решение организаторов фестиваля проявлением русофобии.
"Это просто скандал — выгонять такого артиста, который, в свою очередь, осудил проведение спецоперации на Украине. А мы по-прежнему будем откармливать необразованных опасных нелегалов",— написал hibiscus soleil.
"Он недостаточно украинец или слишком русский", — пошутил Le Burgonde.
"Мы осуждаем его за позицию по текущим событиям? Или только за его российское гражданство? К сожалению, вероятнее всего, мы никогда не получим ответ. И это самое стыдное", — посетовал Arlette Lamouette.
Международный фестиваль классической музыки в Кольмаре проходит с 1979 года. Место руководителя занял дирижер Ален Алтиногу.