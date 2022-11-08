https://ria.ru/20221108/spivakov-1830014025.html

"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале

"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале - РИА Новости, 08.11.2022

"Просто скандал". Французы возмутились русофобией на музыкальном фестивале

Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за увольнения дирижера Владимира... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:47

2022-11-08T16:47

2022-11-08T17:06

владимир спиваков

украина

франция

париж

культура

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за увольнения дирижера Владимира Спивакова.Музыкант, возглавлявший фестиваль на протяжении 33 лет, узнал об отстранении из СМС от знакомой. В конце октября он получил на электронную почту письмо, которое "даже не было подписано".По его словам, под этими "причинами" скрывается проявление "политической трусости в русле общей тенденции к отмене всей русской культуры".Пользователи посчитали решение организаторов фестиваля проявлением русофобии."Он недостаточно украинец или слишком русский", — пошутил Le Burgonde."Мы осуждаем его за позицию по текущим событиям? Или только за его российское гражданство? К сожалению, вероятнее всего, мы никогда не получим ответ. И это самое стыдное", — посетовал Arlette Lamouette.Международный фестиваль классической музыки в Кольмаре проходит с 1979 года. Место руководителя занял дирижер Ален Алтиногу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/rusofobiya-1828922648.html

https://ria.ru/20221108/festival-1829979852.html

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франция

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владимир спиваков, украина, франция, париж