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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829950636.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.11.2022
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет". РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:11
2022-11-08T18:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет".На кадрах – обнаружение и сопровождение разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за строением в городской черте. После того, как танк занял позицию, на него спикировал барражирующий боеприпас. В видео продемонстрировано точное попадание в машину.Как уточнили в Минобороны, украинские военные предприняли попытку вести огонь из танка по российским позициям, укрывшись за зданиями промышленной застройки. Расчетом БПЛА танк был обнаружен и уничтожен точным ударом.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52".
https://ria.ru/20221108/ukraina-1829937003.html
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Уничтожение украинского танка Т64 "Булат" в районе города Кременная
Бойцы группировки О ("Отважные") уничтожили украинский танк Т64 "Булат" на фронте в районе города Кременная (ЛНР).
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безопасность, россия, украина, беспилотник "ланцет"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Беспилотник "Ланцет"
14:11 08.11.2022 (обновлено: 18:27 08.11.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе

Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет"

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет".
На кадрах – обнаружение и сопровождение разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за строением в городской черте. После того, как танк занял позицию, на него спикировал барражирующий боеприпас. В видео продемонстрировано точное попадание в машину.
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ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24
Как уточнили в Минобороны, украинские военные предприняли попытку вести огонь из танка по российским позициям, укрывшись за зданиями промышленной застройки. Расчетом БПЛА танк был обнаружен и уничтожен точным ударом.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаБеспилотник "Ланцет"
 
 
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