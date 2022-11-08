https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829950636.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.11.2022

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет". РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:11

2022-11-08T14:11

2022-11-08T18:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка российским дроном-камикадзе "Изделие-51/52", ранее известным как "Ланцет".На кадрах – обнаружение и сопровождение разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за строением в городской черте. После того, как танк занял позицию, на него спикировал барражирующий боеприпас. В видео продемонстрировано точное попадание в машину.Как уточнили в Минобороны, украинские военные предприняли попытку вести огонь из танка по российским позициям, укрывшись за зданиями промышленной застройки. Расчетом БПЛА танк был обнаружен и уничтожен точным ударом.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, с начала спецоперации российскими войсками на Украине применено уже несколько сотен беспилотников "Ланцет" и "Куб". Позднее стало известно, что настоящее название дронов серии "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52".

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829937003.html

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829940810.html

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Уничтожение украинского танка Т64 "Булат" в районе города Кременная Бойцы группировки О ("Отважные") уничтожили украинский танк Т64 "Булат" на фронте в районе города Кременная (ЛНР). 2022-11-08T14:11 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, беспилотник "ланцет"