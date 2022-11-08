https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829940810.html

Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ

Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022

Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:41

2022-11-08T13:41

2022-11-08T13:47

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы рф

зрк с-300

безопасность

николаевская область

харьковская область

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, комплекс "Бук-М1" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в Николаевской области и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США в Харьковской области.Также поражены четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Харьковской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.

https://ria.ru/20221108/kontrataka-1829940148.html

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829938419.html

россия

днепропетровская область

николаевская область

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепропетровская область, вооруженные силы рф, зрк с-300, безопасность, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)