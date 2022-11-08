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Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:41
2022-11-08T13:47
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы рф
зрк с-300
безопасность
николаевская область
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, комплекс "Бук-М1" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в Николаевской области и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США в Харьковской области.Также поражены четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Харьковской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.
https://ria.ru/20221108/kontrataka-1829940148.html
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днепропетровская область
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы рф, зрк с-300, безопасность, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, ЗРК С-300, Безопасность, Николаевская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Бук (зенитный ракетный комплекс)
13:41 08.11.2022 (обновлено: 13:47 08.11.2022)
 
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, комплекс "Бук-М1" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в Николаевской области и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США в Харьковской области.
"Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской Народной Республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области", - добавили в МО РФ.
Также поражены четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Харьковской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы РФЗРК С-300БезопасностьНиколаевская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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