13:41 08.11.2022 (обновлено: 13:47 08.11.2022)
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива в Днепропетровской области
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, комплекс "Бук-М1" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в Николаевской области и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США в Харьковской области.
"Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской Народной Республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области", - добавили в МО РФ.
Также поражены четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Харьковской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.