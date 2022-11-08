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ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829938419.html
ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 08.11.2022
ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:31
2022-11-08T14:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.На Купянском направлении российские войска отразили атаку украинского мотопехотного батальона, усиленного танками, в направлении Куземовки в ЛНР. Еще две ротные тактические группы ВСУ, готовившиеся к нападению в районах Берестового и Новоселовского, оказались под ударами авиации. Общие потери ВСУ здесь составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Краснолиманском направлении упреждающим ударом удалось сорвать попытку наступления двух украинских батальонных тактических групп в направлении Площанки и Червонопоповки. Ударами армейской авиации и артиллерии уничтожены более 100 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.На Южнодонецком направлении противник дважды попытался контратаковать в направлении Новомихайловки, чтобы замедлить наступление российских войск. Украинские подразделения удалось остановить. Уничтожены около 90 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.Кроме того, ВКС России сбили украинский Ми-24 в Херсонской области, средства ПВО ликвидировали Су-25 под Угледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:31 08.11.2022 (обновлено: 14:20 08.11.2022)
 
ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 российских военнослужащих
БТР-80 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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БТР-80 российских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

"Пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей", — говорится в документе.

На Купянском направлении российские войска отразили атаку украинского мотопехотного батальона, усиленного танками, в направлении Куземовки в ЛНР. Еще две ротные тактические группы ВСУ, готовившиеся к нападению в районах Берестового и Новоселовского, оказались под ударами авиации. Общие потери ВСУ здесь составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении упреждающим ударом удалось сорвать попытку наступления двух украинских батальонных тактических групп в направлении Площанки и Червонопоповки. Ударами армейской авиации и артиллерии уничтожены более 100 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.
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На Южнодонецком направлении противник дважды попытался контратаковать в направлении Новомихайловки, чтобы замедлить наступление российских войск. Украинские подразделения удалось остановить. Уничтожены около 90 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.
Кроме того, ВКС России сбили украинский Ми-24 в Херсонской области, средства ПВО ликвидировали Су-25 под Угледаром.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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