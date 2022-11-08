https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829938419.html

ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 08.11.2022

ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:31

2022-11-08T13:31

2022-11-08T14:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.На Купянском направлении российские войска отразили атаку украинского мотопехотного батальона, усиленного танками, в направлении Куземовки в ЛНР. Еще две ротные тактические группы ВСУ, готовившиеся к нападению в районах Берестового и Новоселовского, оказались под ударами авиации. Общие потери ВСУ здесь составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Краснолиманском направлении упреждающим ударом удалось сорвать попытку наступления двух украинских батальонных тактических групп в направлении Площанки и Червонопоповки. Ударами армейской авиации и артиллерии уничтожены более 100 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.На Южнодонецком направлении противник дважды попытался контратаковать в направлении Новомихайловки, чтобы замедлить наступление российских войск. Украинские подразделения удалось остановить. Уничтожены около 90 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.Кроме того, ВКС России сбили украинский Ми-24 в Херсонской области, средства ПВО ликвидировали Су-25 под Угледаром.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829946216.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины