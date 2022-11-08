13:31 08.11.2022 (обновлено: 14:20 08.11.2022)
ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 50 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
БТР-80 российских военнослужащих. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
"Пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей", — говорится в документе.
На Купянском направлении российские войска отразили атаку украинского мотопехотного батальона, усиленного танками, в направлении Куземовки в ЛНР. Еще две ротные тактические группы ВСУ, готовившиеся к нападению в районах Берестового и Новоселовского, оказались под ударами авиации. Общие потери ВСУ здесь составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении упреждающим ударом удалось сорвать попытку наступления двух украинских батальонных тактических групп в направлении Площанки и Червонопоповки. Ударами армейской авиации и артиллерии уничтожены более 100 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.
На Южнодонецком направлении противник дважды попытался контратаковать в направлении Новомихайловки, чтобы замедлить наступление российских войск. Украинские подразделения удалось остановить. Уничтожены около 90 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.