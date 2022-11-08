https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829923034.html

Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ

Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022

Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ

Участвующие в спецоперации бойцы штурмового отряда "Крым" показали корреспонденту РИА Новости, как российские военнослужащие корректируют цели для... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:41

2022-11-08T12:41

2022-11-08T13:57

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

запорожская область

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 8 ноя — РИА Новости. Участвующие в спецоперации бойцы штурмового отряда "Крым" показали корреспонденту РИА Новости, как российские военнослужащие корректируют цели для артиллерийских ударов по ВСУ."Мы видим какое-то передвижение, днем это или ночью. <…> Дневную и ночную картинку накладываем, передаем координаты. Наши товарищи артиллеристы работают по этим координатам, мы это все корректируем и уже днем смотрим, какой ущерб противнику мы нанесли", — пояснил командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд.На видеокадрах, снятых через прибор ночного видения, с позиций отряда "Крым" видны украинские позиции в поселке Степногорск в 35 километрах к югу от Запорожья, вдали заметны огни областного центра.При минометном обстреле позиций украинских войск, как видно в ролике, российские бойцы с беспилотника фиксируют попадание по целям.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/zaporozhe-1829679930.html

https://ria.ru/20221108/obstrely-1829914062.html

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Корректировка артударов по украинским войскам на запорожском направлении Бойцы на запорожском направлении показали РИА Новости, как ночью корректируют артудары по украинским войскам 2022-11-08T12:41 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожье, запорожская область