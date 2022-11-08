https://ria.ru/20221108/spetsoperatsiya-1829923034.html
Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ
Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ - РИА Новости, 08.11.2022
Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ
Участвующие в спецоперации бойцы штурмового отряда "Крым" показали корреспонденту РИА Новости, как российские военнослужащие корректируют цели для... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:41
2022-11-08T12:41
2022-11-08T13:57
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 8 ноя — РИА Новости. Участвующие в спецоперации бойцы штурмового отряда "Крым" показали корреспонденту РИА Новости, как российские военнослужащие корректируют цели для артиллерийских ударов по ВСУ."Мы видим какое-то передвижение, днем это или ночью. <…> Дневную и ночную картинку накладываем, передаем координаты. Наши товарищи артиллеристы работают по этим координатам, мы это все корректируем и уже днем смотрим, какой ущерб противнику мы нанесли", — пояснил командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд.На видеокадрах, снятых через прибор ночного видения, с позиций отряда "Крым" видны украинские позиции в поселке Степногорск в 35 километрах к югу от Запорожья, вдали заметны огни областного центра.При минометном обстреле позиций украинских войск, как видно в ролике, российские бойцы с беспилотника фиксируют попадание по целям.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/zaporozhe-1829679930.html
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Корректировка артударов по украинским войскам на запорожском направлении
Бойцы на запорожском направлении показали РИА Новости, как ночью корректируют артудары по украинским войскам
2022-11-08T12:41
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PT1M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область
12:41 08.11.2022 (обновлено: 13:57 08.11.2022)
Бойцы отряда "Крым" показали корректировку артударов по ВСУ
Бойцы отряда "Крым" показали ночную корректировку артударов по украинским войскам