https://ria.ru/20221108/sobaka-1829984309.html

Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию

Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию - РИА Новости, 08.11.2022

Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию

Полиция разбирается в избиении собаки в подмосковных Химках, после проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством", рассказали РИА Новости в РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:24

2022-11-08T15:24

2022-11-08T15:24

происшествия

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция разбирается в избиении собаки в подмосковных Химках, после проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено жестокое избиение собаки. Судя по видео, все произошло возле лифтов в одном из домов: девушка в черном пальто схватила собаку за ошейник и несколько раз ударила ее о пол, после чего принялась наносить ей "пощечины".Как в свою очередь сообщили РИА Новости в полиции, накануне к правоохранителям обратилась женщина, рассказала, что "некая гражданка" в одном из домов на улице Германа Титова в Химках "наносит удары по собаке"."Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

московская область (подмосковье)

химки

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), химки