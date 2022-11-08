https://ria.ru/20221108/sobaka-1829984309.html
Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию
Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию - РИА Новости, 08.11.2022
Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию
Полиция разбирается в избиении собаки в подмосковных Химках, после проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством", рассказали РИА Новости в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:24
2022-11-08T15:24
2022-11-08T15:24
происшествия
московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция разбирается в избиении собаки в подмосковных Химках, после проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено жестокое избиение собаки. Судя по видео, все произошло возле лифтов в одном из домов: девушка в черном пальто схватила собаку за ошейник и несколько раз ударила ее о пол, после чего принялась наносить ей "пощечины".Как в свою очередь сообщили РИА Новости в полиции, накануне к правоохранителям обратилась женщина, рассказала, что "некая гражданка" в одном из домов на улице Германа Титова в Химках "наносит удары по собаке"."Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), химки
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки
Видео с жестоким избиением собаки в Подмосковье заинтересовало полицию
Полиция разбирается в избиении собаки в Химках, после проверки будет принято решение
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Полиция разбирается в избиении собаки в подмосковных Химках, после проверки будет принято решение "в соответствии с законодательством", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено жестокое избиение собаки. Судя по видео, все произошло возле лифтов в одном из домов: девушка в черном пальто схватила собаку за ошейник и несколько раз ударила ее о пол, после чего принялась наносить ей "пощечины".
Как в свою очередь сообщили РИА Новости в полиции, накануне к правоохранителям обратилась женщина, рассказала, что "некая гражданка" в одном из домов на улице Германа Титова в Химках
"наносит удары по собаке".
"Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.