https://ria.ru/20221108/sinergiya-1829897913.html
После аферы с зачислением в вуз "Синергия" возбудили еще одно дело
После аферы с зачислением в вуз "Синергия" возбудили еще одно дело - РИА Новости, 08.11.2022
После аферы с зачислением в вуз "Синергия" возбудили еще одно дело
Следователи возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества при приеме в университет "Синергия" молодого человека, который хотел избежать призыва на... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:39
2022-11-08T11:39
2022-11-08T20:13
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества при приеме в университет "Синергия" молодого человека, который хотел избежать призыва на военную службу в рамках проводившейся частичной мобилизации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении Дмитрия Кухарева и неустановленных лиц", - сказал собеседник агентства.По его словам, следствие считает, что Кухарев с сообщниками решил использовать свое служебное положение и устроить в вуз на очную форму обучения молодого человека, чтобы тот получил отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Злоумышленники получили от него 220 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия". Однако пострадавший студентом так и не стал, так как прием абитуриентов закончился 1 октября. Деньги подельники оставили себе, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.Собеседник агентства уточнил, что Кухарев был членом приемной комиссии.Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.
https://ria.ru/20221017/sinergiya-1824738839.html
https://ria.ru/20221108/nadbavki-1829853837.html
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происшествия, москва, синергия, россия
Происшествия, Москва, Синергия, Россия
11:39 08.11.2022 (обновлено: 20:13 08.11.2022)
После аферы с зачислением в вуз "Синергия" возбудили еще одно дело
После аферы с зачислением в вуз "Синергия" возбудили еще одно дело по факту мошенничества
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили очередное уголовное дело по факту мошенничества при приеме в университет "Синергия" молодого человека, который хотел избежать призыва на военную службу в рамках проводившейся частичной мобилизации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении Дмитрия Кухарева и неустановленных лиц", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие считает, что Кухарев с сообщниками решил использовать свое служебное положение и устроить в вуз на очную форму обучения молодого человека, чтобы тот получил отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Злоумышленники получили от него 220 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия". Однако пострадавший студентом так и не стал, так как прием абитуриентов закончился 1 октября. Деньги подельники оставили себе, а пострадавший обратился в правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что Кухарев был членом приемной комиссии.
Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в Москве были арестованы три человека по делу о мошенничестве. Они взяли с юноши, стремившегося получить отсрочку от частичной мобилизации, 180 тысяч рублей за зачисление в университет "Синергия".
В пресс-службе вуза сообщали, что трое сотрудников, совершивших мошеннические действия, уволены из университета, а также что Григорий Чмелев и Дмитрий Кухарев находятся под домашним арестом, Андрей Забавин – под стражей. Отмечалось, что в их кабинетах найдены бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры, мошенническая схема предполагала предоставление справок об освобождении от воинской службы, которые выдавались на поддельных фирменных бланках с печатью несуществующих высших образовательных учреждений.