https://ria.ru/20221108/shtrafy-1829997261.html

В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей

В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2022

В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей

Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:59

2022-11-08T15:59

2022-11-08T15:59

происшествия

авто

саратов

москва

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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк."Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов", - сказала Третьяк журналистам.Она отметила, что московские приставы направили саратовским коллегам разыскное задание для установления имущества компании, и саратовские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД с помощью программного комплекса "Паутина" нашли автомобиль Hyundai Solaris должника и выяснили его маршрут передвижения."Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД", - добавила пресс-секретарь.

https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, саратов, москва