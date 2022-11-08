https://ria.ru/20221108/shtrafy-1829997261.html
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2022
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:59
2022-11-08T15:59
2022-11-08T15:59
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк."Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов", - сказала Третьяк журналистам.Она отметила, что московские приставы направили саратовским коллегам разыскное задание для установления имущества компании, и саратовские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД с помощью программного комплекса "Паутина" нашли автомобиль Hyundai Solaris должника и выяснили его маршрут передвижения."Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД", - добавила пресс-секретарь.
https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, саратов, москва
Происшествия, Авто, Саратов, Москва
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
В Саратове арестовали машину московской компании с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк.
"Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов", - сказала Третьяк журналистам.
Она отметила, что московские приставы направили саратовским коллегам разыскное задание для установления имущества компании, и саратовские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД
с помощью программного комплекса "Паутина" нашли автомобиль Hyundai Solaris должника и выяснили его маршрут передвижения.
"Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД", - добавила пресс-секретарь.