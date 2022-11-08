Рейтинг@Mail.ru
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/shtrafy-1829997261.html
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2022
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей
Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T15:59
2022-11-08T15:59
происшествия
авто
саратов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_16b5ab8a42ac0f937571ac65f718f35b.jpg
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк."Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов", - сказала Третьяк журналистам.Она отметила, что московские приставы направили саратовским коллегам разыскное задание для установления имущества компании, и саратовские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД с помощью программного комплекса "Паутина" нашли автомобиль Hyundai Solaris должника и выяснили его маршрут передвижения."Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД", - добавила пресс-секретарь.
https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html
саратов
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_962a01dd6e1f18b3e243a4b0d771b161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, саратов, москва
Происшествия, Авто, Саратов, Москва
15:59 08.11.2022
 
В Саратове арестовали машину с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей

В Саратове арестовали машину московской компании с долгом по штрафам в 89 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Саратовские приставы наложили арест на автомобиль московской компании, накопившей 89 миллионов рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-секретарь управления ФССП по Саратовской области Валентина Третьяк.
"Саратовским судебным приставам удалось арестовать автомобиль московской компании, которая специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей и задолжала 89 миллионов рублей за нарушения правил дорожного движения. Сводное исполнительное производство, включающее в себя более 30 тысяч исполнительных производств, находится на исполнении московских приставов", - сказала Третьяк журналистам.
Она отметила, что московские приставы направили саратовским коллегам разыскное задание для установления имущества компании, и саратовские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД с помощью программного комплекса "Паутина" нашли автомобиль Hyundai Solaris должника и выяснили его маршрут передвижения.
"Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку. В дальнейшем она будет передана на реализацию в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД", - добавила пресс-секретарь.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 02:15
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"
 
ПроисшествияАвтоСаратовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала