https://ria.ru/20221108/senegal-1829967759.html
Татарстан выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с Сенегалом
Татарстан выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с Сенегалом - РИА Новости, 08.11.2022
Татарстан выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с Сенегалом
Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, у сторон хорошие возможности для наращивания сотрудничества, сообщает пресс-служба президента... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:45
2022-11-08T14:45
2022-11-08T14:45
республика татарстан
политика
россия
сенегал
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, у сторон хорошие возможности для наращивания сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с послом Республики Сенегал в РФ Жаном-Батистой Тиатьи Тина.Посол находится в Казани с рабочим визитом 7-9 ноября. В программе его пребывания – посещение Национальной библиотеки Татарстана, города Иннополис, Казанского федерального университета, а также встречи в региональных министерствах сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки."У Татарстана и Сенегала хорошие возможности для наращивания сотрудничества и укрепления российско-сенегальских отношений в целом, подчеркнул Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, и в последнее время контакты активизировались. В частности, он напомнил, что в марте этого года состоялся его визит в Сенегал, где прошел деловой форум. Татарстан посетили делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета и советником президента Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяй, а также делегация во главе с генеральным директором группы компаний SIFI Абдеррахманом Ндиае. Президент Татарстана подчеркнул, что татарстано-сенегальское сотрудничество направлено на укрепление отношений между Россией и Сенегалом, которые в этом году отмечают свое 60-летие. Он также напомнил, что возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" по поручению президента России.По информации пресс-службы, в разные годы в Сенегал поставлялась продукция компании "Камаз". Хорошие перспективы сотрудничества есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей. Представители Сенегала регулярно участвуют в ежегодном международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit".
https://ria.ru/20220603/senegal-1792703391.html
https://ria.ru/20221028/rossiya-1827578111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сенегал, республика татарстан (татарстан), казань
Республика Татарстан, Политика, Россия, Сенегал, Республика Татарстан (Татарстан), Казань
Татарстан выразил заинтересованность в развитии взаимодействия с Сенегалом
Власти Татарстана заявили о хороших возможностях наращивания сотрудничества с Сенегалом
КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости.
Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, у сторон хорошие возможности для наращивания сотрудничества, сообщает пресс-служба
президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с послом Республики Сенегал в РФ Жаном-Батистой Тиатьи Тина.
Посол находится в Казани
с рабочим визитом 7-9 ноября. В программе его пребывания – посещение Национальной библиотеки Татарстана, города Иннополис
, Казанского федерального университета, а также встречи в региональных министерствах сельского хозяйства и продовольствия, образования и науки.
"У Татарстана и Сенегала хорошие возможности для наращивания сотрудничества и укрепления российско-сенегальских отношений в целом, подчеркнул Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, и в последнее время контакты активизировались. В частности, он напомнил, что в марте этого года состоялся его визит в Сенегал, где прошел деловой форум. Татарстан посетили делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета и советником президента Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяй, а также делегация во главе с генеральным директором группы компаний SIFI Абдеррахманом Ндиае. Президент Татарстана подчеркнул, что татарстано-сенегальское сотрудничество направлено на укрепление отношений между Россией и Сенегалом, которые в этом году отмечают свое 60-летие. Он также напомнил, что возглавляет группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" по поручению президента России.
По информации пресс-службы, в разные годы в Сенегал поставлялась продукция компании "Камаз". Хорошие перспективы сотрудничества есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей. Представители Сенегала регулярно участвуют в ежегодном международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit".