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Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой - РИА Новости, 08.11.2022
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Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой
Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой - РИА Новости, 08.11.2022
Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой
Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:52
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.Президент предложил проанализировать уже принятые меры и обсудить возможность повышения их эффективности с учетом современных реалий в демографии и экономике. По его словам, поддержка со стороны властей должна становиться для семей "более весомой, результативной и ощутимой".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:52 08.11.2022 (обновлено: 20:15 08.11.2022)
 
Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой

Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой и результативной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки с детьми
Люди во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди во время прогулки с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.
Президент предложил проанализировать уже принятые меры и обсудить возможность повышения их эффективности с учетом современных реалий в демографии и экономике. По его словам, поддержка со стороны властей должна становиться для семей "более весомой, результативной и ощутимой".
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Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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