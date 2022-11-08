https://ria.ru/20221108/semi-1830060189.html

Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой

Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой - РИА Новости, 08.11.2022

Путин призвал сделать господдержку семей с детьми более весомой

Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:52

2022-11-08T18:52

2022-11-08T20:15

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Поддержка семей с детьми в России должна становиться более весомой и результативной, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном социальным вопросам.Президент предложил проанализировать уже принятые меры и обсудить возможность повышения их эффективности с учетом современных реалий в демографии и экономике. По его словам, поддержка со стороны властей должна становиться для семей "более весомой, результативной и ощутимой".

https://ria.ru/20220519/posobie-1789541684.html

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владимир путин, россия, общество