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Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку
Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку - РИА Новости, 08.11.2022
Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку
Президент Сенегала Маки Салл заявил РИА Новости, что высоко оценил продуктовую сделку, по его словам, она позволила вернуть рынки к нормальному состоянию. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:01
2022-11-08T18:01
2022-11-08T18:01
экономика
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл заявил РИА Новости, что высоко оценил продуктовую сделку, по его словам, она позволила вернуть рынки к нормальному состоянию."Мы высоко оценили эту зерновую сделку... Я думаю, что снятие ограничений с зерна позволило вернуть рынки к нормальному состоянию", - заявил Салл.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.
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экономика, цены на нефть, маки салл, владимир путин, василий небензя, украина, россия, киев, оон
Экономика, Цены на нефть, Маки Салл, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, Россия, Киев, ООН
Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку
Президент Сенегала Салл: продуктовая сделка вернула рынки к нормальному состоянию