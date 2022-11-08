https://ria.ru/20221108/sdelka-1830038117.html

Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку

Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку - РИА Новости, 08.11.2022

Президент Сенегала высоко оценил продуктовую сделку

Президент Сенегала Маки Салл заявил РИА Новости, что высоко оценил продуктовую сделку, по его словам, она позволила вернуть рынки к нормальному состоянию. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:01

2022-11-08T18:01

2022-11-08T18:01

экономика

цены на нефть

маки салл

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл заявил РИА Новости, что высоко оценил продуктовую сделку, по его словам, она позволила вернуть рынки к нормальному состоянию."Мы высоко оценили эту зерновую сделку... Я думаю, что снятие ограничений с зерна позволило вернуть рынки к нормальному состоянию", - заявил Салл.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221108/sdelka-1829909229.html

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экономика, цены на нефть, маки салл, владимир путин, василий небензя, украина, россия, киев, оон