https://ria.ru/20221108/sdelka-1829957125.html

В МИД высказали недовольство реализацией российской части зерновой сделки

В МИД высказали недовольство реализацией российской части зерновой сделки - РИА Новости, 08.11.2022

В МИД высказали недовольство реализацией российской части зерновой сделки

Москва не удовлетворена тем, как идет снятие ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки, заявил замглавы МИД Андрей... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:25

2022-11-08T14:25

2022-11-08T14:57

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андрей руденко

экономика

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

москва

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва не удовлетворена тем, как идет снятие ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.Руденко напомнил, что ООН взяла ответственность за решение проблем, которые обозначила Москва."Пока еще время есть и мы смотрим, как реализуется эта сделка после восстановления нашего участия", — добавил замглавы МИД.С 30 октября после устроенной Киевом террористической атаки на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в зерновой сделке. После переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий Россия вернулась к соглашению. Как подчеркнули в Кремле, это не означает, что сделка будет продлена. Срок ее действия истекает 19 ноября.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий для безопасности России.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

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оон, россия, андрей руденко, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, москва, украина