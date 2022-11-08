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Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.11.2022
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Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.11.2022
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу
Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:02
2022-11-08T12:02
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Срок действия стамбульского соглашения по зерну составляет четыре месяца. Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения. Экспорт российских удобрений является частью достигнутого соглашения. У российской стороны есть некоторые опасения, что их требования не выполняются. Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - сказал Чавушоглу журналистам.
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цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, василий небензя, турция, россия, стамбул, оон, зерновая сделка
Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Василий Небензя, Турция, Россия, Стамбул, ООН, зерновая сделка
12:02 08.11.2022
 
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: продуктовая сделка продлится при согласии сторон, новое подписание не требуется

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
"Срок действия стамбульского соглашения по зерну составляет четыре месяца. Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения. Экспорт российских удобрений является частью достигнутого соглашения. У российской стороны есть некоторые опасения, что их требования не выполняются. Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - сказал Чавушоглу журналистам.
Судно Med Island с зерном с Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 07:05
После возобновления зерновой сделки из украинских портов вышли шесть судов
 
Цены на нефтьМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинВасилий НебензяТурцияРоссияСтамбулООНзерновая сделка
 
 
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