https://ria.ru/20221108/sdelka-1829909229.html
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.11.2022
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу
Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:02
2022-11-08T12:02
2022-11-08T12:02
цены на нефть
мевлют чавушоглу
владимир путин
василий небензя
турция
россия
стамбул
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799702201_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e2985fe9f98cd7c9fc41dda55b0cfd8b.jpg
АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Срок действия стамбульского соглашения по зерну составляет четыре месяца. Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения. Экспорт российских удобрений является частью достигнутого соглашения. У российской стороны есть некоторые опасения, что их требования не выполняются. Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - сказал Чавушоглу журналистам.
https://ria.ru/20221107/zerno-1829556248.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799702201_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_332ba105de8f07c614013c59989088e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, василий небензя, турция, россия, стамбул, оон, зерновая сделка
Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Василий Небензя, Турция, Россия, Стамбул, ООН, зерновая сделка
Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: продуктовая сделка продлится при согласии сторон, новое подписание не требуется