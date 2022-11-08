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Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу

Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.11.2022

Продуктовая сделка продлится при согласии сторон, заявил Чавушоглу

Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:02

2022-11-08T12:02

2022-11-08T12:02

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, она будет продлена при согласии сторон, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября."Срок действия стамбульского соглашения по зерну составляет четыре месяца. Если стороны не возражают, срок действия договора будет продлен. Нет необходимости в заключении нового соглашения. Экспорт российских удобрений является частью достигнутого соглашения. У российской стороны есть некоторые опасения, что их требования не выполняются. Сейчас наша дипломатия работает над устранением этих опасений", - сказал Чавушоглу журналистам.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829556248.html

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