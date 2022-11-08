https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html

Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику

Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику - РИА Новости, 08.11.2022

Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику

Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T10:24

2022-11-08T10:24

2022-11-08T10:38

экономика

санкции в отношении россии

эльвира набиуллина

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772309400_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_d97543778c2233d0529e571afcd7cc71.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов"."Санкции - очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", - сказала Набиуллина.На некоторые мы повлиять не можем: например, это состояние глобальной экономики и, соответственно, спрос на товары российского экспорта, добавила она.Она также отметила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых, а экономика в настоящее время проходит через период структурной трансформации.При этом, по ее словам, санкционное давление усиливается, задевает и партнеров в других странах.

https://ria.ru/20221108/mery-1829867784.html

https://ria.ru/20221106/sanktsii-1829453697.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, эльвира набиуллина, госдума рф