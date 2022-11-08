https://ria.ru/20221108/sanktsii-1829870411.html
Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику
Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику - РИА Новости, 08.11.2022
Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику
Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:24
2022-11-08T10:24
2022-11-08T10:38
экономика
санкции в отношении россии
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов"."Санкции - очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", - сказала Набиуллина.На некоторые мы повлиять не можем: например, это состояние глобальной экономики и, соответственно, спрос на товары российского экспорта, добавила она.Она также отметила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых, а экономика в настоящее время проходит через период структурной трансформации.При этом, по ее словам, санкционное давление усиливается, задевает и партнеров в других странах.
https://ria.ru/20221108/mery-1829867784.html
https://ria.ru/20221106/sanktsii-1829453697.html
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Санкции в отношении России, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
10:24 08.11.2022 (обновлено: 10:38 08.11.2022)
Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что влияние санкций на экономику преуменьшать не следует
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов".
"Санкции - очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", - сказала Набиуллина.
На некоторые мы повлиять не можем: например, это состояние глобальной экономики и, соответственно, спрос на товары российского экспорта, добавила она.
Она также отметила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых, а экономика в настоящее время проходит через период структурной трансформации.
При этом, по ее словам, санкционное давление усиливается, задевает и партнеров в других странах.