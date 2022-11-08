20:42 08.11.2022 (обновлено: 20:58 08.11.2022)
Саммит ООН по климату завершило незапланированное видеообращение Зеленского
Двухдневный саммит ООН по климату завершило незапланированное видеообращение Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Двухдневный саммит в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) с выступлениями глав более 120 государств завершило видеообращение Владимира Зеленского, которого в графике не было, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках конференции в понедельник и вторник с краткими речами выступили главы более 120 государств, которые также приняли участие в шести "круглых столах". Тем лидерам, кто не включен в список выступающих 7-8 ноября, дадут шанс выступить на второй части сегмента высокого уровня - 15-16 ноября.
В официальном списке выступающих, который постоянно дополнялся и изменялся, выступления Зеленского не планировалось даже во вторник после начала выступлений, однако оно оказалось финальным в череде других речей. Большую часть выступления Зеленский посвятил конфликту, обвинив РФ в том числе в энергокризисе. Также он раскритиковал тех, кто только на словах обещает финансовую помощь в борьбе с климатическими изменениями.
COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.