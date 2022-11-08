https://ria.ru/20221108/sammit-1830082557.html

Саммит ООН по климату завершило незапланированное видеообращение Зеленского

Саммит ООН по климату завершило незапланированное видеообращение Зеленского - РИА Новости, 08.11.2022

Саммит ООН по климату завершило незапланированное видеообращение Зеленского

Двухдневный саммит в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) с выступлениями глав более 120 государств завершило видеообращение Владимира... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T20:42

2022-11-08T20:42

2022-11-08T20:58

в мире

владимир зеленский

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 8 ноя - РИА Новости. Двухдневный саммит в рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27) с выступлениями глав более 120 государств завершило видеообращение Владимира Зеленского, которого в графике не было, передает корреспондент РИА Новости.В рамках конференции в понедельник и вторник с краткими речами выступили главы более 120 государств, которые также приняли участие в шести "круглых столах". Тем лидерам, кто не включен в список выступающих 7-8 ноября, дадут шанс выступить на второй части сегмента высокого уровня - 15-16 ноября.В официальном списке выступающих, который постоянно дополнялся и изменялся, выступления Зеленского не планировалось даже во вторник после начала выступлений, однако оно оказалось финальным в череде других речей. Большую часть выступления Зеленский посвятил конфликту, обвинив РФ в том числе в энергокризисе. Также он раскритиковал тех, кто только на словах обещает финансовую помощь в борьбе с климатическими изменениями.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.COP27 открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх в воскресенье, глава МИД Египта Самех Шукри был избран президентом конференции. Министр заявил, что африканские страны нуждаются в финансировании для борьбы с последствиями климатических изменений ввиду того, что население страдает от них, не внося особого вклада в изменения климата. В понедельник и вторник на саммите в рамках конференции выступят более 120 глав государств. В конференции участвуют более 44 тысяч человек, завершится она 18 ноября.

https://ria.ru/20221108/pomosch-1830002605.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829975780.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, самех шукри, россия, украина, европа, египет, климат