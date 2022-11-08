https://ria.ru/20221108/ryazan-1829916248.html
Спрос на продукцию рязанского предприятия по производству фургонов растет
Спрос на продукцию рязанского предприятия по производству фургонов растет - РИА Новости, 08.11.2022
Спрос на продукцию рязанского предприятия по производству фургонов растет
Спрос на продукцию рязанского предприятия "ТТМ Центр", которое производит фургоны, рефрижераторы и прицепы, вновь начал расти после небольшого снижения, сообщил РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:22
2022-11-08T12:22
2022-11-08T12:23
экономика
технологии
павел малков
россия
фонд развития промышленности
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Спрос на продукцию рязанского предприятия "ТТМ Центр", которое производит фургоны, рефрижераторы и прицепы, вновь начал расти после небольшого снижения, сообщил губернатор Павел Малков.По данным пресс-службы правительства региона, Малков посетил ООО "ТТМ Центр", которое входит в группу компаний "Центртранстехмаш" и является одним из крупнейших в России предприятием по изготовлению фургонов, рефрижераторов, прицепов и полуприцепов с любым уровнем оснащенности. Продукция завода насчитывает более 1000 наименований, поставляется практически во все регионы РФ. Мощности и собственный штат конструкторов позволяют изготавливать нестандартные заказы."Если в 2021 году предприятие динамично развивалось, то в этом было отмечено некоторое снижение спроса. Сейчас он вновь растет, предприятие снова набирает кадры. Здесь есть существенные возможности, потенциал для дальнейшего развития", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.Отмечается, что главе региона показали новый вид самосвальных полуприцепов для перевозки сыпучих материалов, таких как песок и щебень. Производство освоили благодаря модернизации оборудования. Два производственных комплекса закупили на средства льготного займа от Фонда развития промышленности в размере 80 миллионов рублей."Это самый правильный подход, когда предприятие меняет внутренние процессы, повышает эффективность и при этом участвует в государственных программах, получая дополнительные средства, еще больше наращивая производство. Предприятие крепко стоит на ногах. И дальше будет только развиваться", - подчеркнул Малков.
https://ria.ru/20221108/ryazan-1829900403.html
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экономика, технологии, павел малков, россия, фонд развития промышленности, рязанская область
Экономика, Технологии, Павел Малков, Россия, Фонд развития промышленности, Рязанская область, Рязанская область
12:22 08.11.2022 (обновлено: 12:23 08.11.2022)
Спрос на продукцию рязанского предприятия по производству фургонов растет
Губернатор Малков: спрос на продукцию рязанского предприятия "ТТМ Центр" растет